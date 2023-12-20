صدمة ورعب.. لن تتوقع ما وجدته عائلة أمريكية في شجرة عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعرض عائلة في الولايات المتحدة لصدمة بعد العثور على بومة صغيرة مختبئة داخل شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم.

وبحسب ndtv، ظلت شجرة عيد الميلاد المزخرفة داخل منزل عائلة لمدة أربعة أيام قبل أن يكتشفوا أنها موطن لطائر "بومة".

وتم اكتشاف الطائر عندما كان عامل النظافة، بوب هايز، يعمل في المنزل ولاحظ تحرك أغصان الشجرة.

وقالت العائلة إن البومة الصغيرة كانت قادرة على البقاء دون أن يتم اكتشافها لعدة أيام لأنها امتزجت بأغصان الشجرة.

وذكرت العائلة أن هايز، كان في المنزل بينما كانت العائلة بأكملها بالخارج عندما لاحظ الطائر لأول مرة بعد رؤية الشجرة تبدأ في التأرجح.

وقال هايز: "كانت البومة تجلس حرفيًا على طرفها السفلي، لقد زحفت إلى داخل الشجرة أكثر، واستغرق الأمر مني عدة دقائق للعثور عليها".

وتمكن هايز من الإمساك بالبومة، وأرسل صورة إلى صاحبة المنزل، التي قالت: "لقد صدمت، لقد ذهلت".

وقالت السيدة وايت، مالكة المنزل، إنها اعتقدت في البداية أن السيد هايز كان يقوم بمزحة معها،: "اعتقدت أنه سيضع حيوانًا محشوًا بالشجرة، لذلك اتصلت به على الفور، وقلت له: "أنت تمزح معي، أليس كذلك؟".

وقال هايز، إنه أبعد البومة بلطف من شجرة عيد الميلاد، ووجد مكانًا لإطلاق سراح الطائر الصغير.

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