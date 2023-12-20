تقي من أمراض القلب.. 8 أطعمة ومشروبات تحمي الكبد وتقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

العناية بالكبد أمر بالغ الأهمية للصحة، فهذا العضو أعجوبة متعددة المهام، يشارك في إزالة السموم، والتمثيل الغذائي، وعدد لا يحصى من الوظائف الأخرى.

تتمثل إحدى الطرق الرئيسية لدعم صحة الكبد في اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات يضم الأطعمة الفائقة.

إليك 8 أطعمة خارقة يمكن أن تصنع العجائب للكبد، ما يضمن أنه يعمل في أفضل حالاته، بحسب تايمز أوف إنديا.

الكركم

الكركمين، المعروف بلونه الحيوي وآثاره العلاجية القوية، يمتلك صفات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وفقا للدراسات، يمكن للكركم أن يحسن صحة الكبد بشكل كبير عن طريق تقليل الالتهاب وتجنب الضرر المحتمل.

سواء كنت تستخدمه في طعامك أو تبحث عن المكملات الغذائية، فإن دمج هذه التوابل الذهبية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة الكبد.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، ومصدر قوي لدعم الكبد بسبب محتواه العالي من الكاتشين، عن طريق منع الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ترتبط مضادات الأكسدة هذه بوظيفة الكبد بشكل أفضل.

يعد الشاي الأخضر إضافة رائعة لأي نظام غذائي صديق للكبد لأنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد ويمكن شربه بشكل منتظم.

الحمضيات

يمكن للحمضيات أن تنشط نظامك الغذائي بطعمها اللذيذ، تساعد هذه الثمار الكبد على تحلل المواد الضارة إلى مواد يمكن أن يمتصها الماء عن طريق تحفيزه.

تصبح ثمار الحمضيات، التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل النارينجين، دروعًا قوية ضد تلف الكبد المحتمل عن طريق تقليل الالتهاب.

الخضار

مثل البروكلي، والكرنب، هذه الخضار الغنية بالجلوكوزينات، تحفز الإنزيمات التي تساعد في إزالة السموم من الكبد، تساعد المركبات الموجودة في هذه الخضروات جسمك على التخلص من السموم، ما يساعد الكبد في أداء وظيفته الأساسية.

الأسماك الدهنية

اكتشف فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية وتذوق فوائد الأسماك الدهنية، هذه الدهون الحيوية لا تمنح وجباتك نكهة لذيذة فحسب، بل إنها مهمة أيضًا في خفض مستويات الدهون في الكبد.

بسبب خصائصها المضادة للالتهابات المعروفة، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية لا تعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام فحسب، بل تضمن أيضًا صحة الكبد.

يعد تضمين هذه الأسماك اللذيذة في نظامك الغذائي طريقة رائعة لدعم الصحة وتغذية الكبد.

البنجر

أضف بعض البنجر ذو الألوان الزاهية إلى نظامك الغذائي للاستفادة من زيادة تدفق الدم.

البنجر غني بالنترات، ويعزز الدورة الدموية والأداء الرياضي، علاوة على ذلك، فإن البيتين، وهي مادة موجودة في البنجر، تدعم عملية إزالة السموم الطبيعية من الكبد.

يعتبر البنجر طريقة لذيذة ومغذية لتعزيز صحة الكبد، سواء تمت إضافته إلى السلطات أو العصائر أو تناوله فقط كطبق لذيذ.

زيت الزيتون

زيت الزيتون يعمل على حماية كبدك من الالتهابات والإجهاد التأكسدي من خلال الإمداد الوفير من مضادات الأكسدة والدهون الصحية.

إحدى الطرق السهلة والفعالة لدعم صحة الكبد هي استبدال زيوت الطهي الأقل صحة بزيت الزيتون.

الجوز

الجوز، الغني بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ضروري لتقليل الالتهاب ومساعدة وظائف إزالة السموم في الكبد.

يعتبر تناول حفنة من الجوز يوميا خيارا لذيذا وصحياً لصحة الكبد.

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