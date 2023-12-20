طرق تخزين البسلة بسهولة.. «هتستخدميها لمدة سنة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البسلة من أجمل الأكلات في الشتاء، كما أنها وسيلة لتحضير أطباق لذيذة، وتريد السيدات معرفة كيفية تخزينها لتوفيرها في المنزل بصورة دائمة، إذ يمكن إعدادها بأكثر من طريقة، لذلك نقدم لكم في السطور التالية من خلال «هُن» طرق تخزين البسلة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، دون أن تفسد أو يتغير لونها.

طريقة تخزين البسلة

ونقدم لكم في الخطوات التالية، طريقة تخزين البسلة، وتتمثل في التالي:

- فرطي حبات البسلة.

- اغسليها جيدًا بماء بارد.

- أحضري وعاء به ماء مغلي على النار.

- أحضري وعاء آخر به ماء بثلج.

- ضعي البسلة في الماء المغلي لمدة 3 دقائق.

- صفيها وضعيها بوعاء الماء المثلج.

- ضعي البسلة في صاج.

- ضعيها على ورق الزبدة.

- اتركيها في المبرد لمدة ساعة.

- خزنيها في أكياس أو أطباق أو حتي علب بلاستكية.

- ضعيها في صاج في الفريزر.

طريقة تخزين البسلة بدون سلق

لتخزين البسلة بدون سلق:

- وزعي البسلة على صينية خبز.

- ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.

- انقليها إلى كيس.

- خزينها لمدة تصل إلى عام ولا تتأثر بطريقة التخزين هذه.

تخزين البسلة

- تأكدي من شراء البسلة الناضجة.

- قطعيها ووزعيها في أكياس بلاستيك دون سلق أو غسيل.

- بعد تفريغ الهواء من الأكياس ضعيها بطريقة متساوية حتى تكون مسطحة.

- لكي تتجمد على هذا الوضع إذ يسهل إخراجها من الفريزر.

- واستخدامه بعد التخزين لمدة أشهر أو المدة المرغوبة.

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الطريقة الثانية لتخزين البسلة

- ضعي مقدار مناسب من الماء في وعاء كبير.

- ضعي ملعقة صغيرة ملح واتركي على النار حتى تغلي.

- قطعي البسلة وضعي في الماء المغلي.

- اتركي البسلة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 دقائق.

- صفيها على قطعة قماش نظيفة.

- خزني البسلة بعد رفعها وتصفيتها في أكياس بلاستيك، حتى يمكن استخدامها في جميع الأطعمة.

- ضعي البسلة في الفريزر بعد أن تأخذ شكلا متساوي أو مسطح.

- تترك حتى تتجمد على هذا الوضع الذي يسهل استخدامه فيما بعد.