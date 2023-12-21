الامارات | جائزة «سرد الذهب» تفتح باب الترشح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح مركز أبوظبي للغة العربية باب الترشح للدورة الثانية من جائزة «سرد الذهب»، التي أطلقها العام الماضي ضمن أهدافه لترسيخ القيم الإماراتية والتراث العربي الثقافي الأصيل، وسعياً نحو تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين الأجيال.

وتهدف الجائزة إلى تكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً، وتسليط الضوء على فنون الحكاية الشعبية والسردية الإماراتية والإنتاجات المُلهمة في هذا المجال، إضافة إلى تكريم الموهوبين والمبدعين ممن رصدوا تاريخ وجوانب الحياة والموروث الشعبي. وقال رئيس المركز الدكتور علي بن تميم، إن «إطلاق الدورة الثانية من الجائزة يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في دعم رؤية أبوظبي لترسيخ السردية الأصيلة، وتعزيز التراث الثقافي وحمايته، بوصفه وثيقة ملهمة لأجيال المستقبل، وإبراز الهوية الثقافية المتفرّدة للدولة، والمنفتحة على العالم، انطلاقاً من كون السرد بأنواعه فناً وثيق الصلة بالذاكرة الجمعية لكل المجتمعات».