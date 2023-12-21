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الامارات | 40 عملاً في معرض «إسلاميات.. حرف يدوية»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عملاً في معرض «إسلاميات.. حرف يدوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتح رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير المهرجان محمد إبراهيم القصير، معرض التصوير الضوئي «إسلاميات.. حرف يدوية»، بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، في مكتبة الشارقة العامة.

وتضمن المعرض 40 عملاً ضوئياً لمصورين إماراتيين وعرب، يمثلون 15 دولة، وتركزت معظم الأعمال على تصوير الفخاريات بوصفها امتداداً من تاريخ الفن الإسلامي، وحرصت الأعمال على ترجمة روح وشعار المهرجان «تجليات»، وسعت في الوقت نفسه إلى خلق عناوين جديدة تحاكي الفنون الإسلامية.

وقال رئيس اتحاد المصورين العرب أديب شعبان، إن الاتحاد وهو يشارك في هذا الحدث الفني، حرص على أن تتوافق بصمات أعمال المصورين العرب مع شعار المهرجان، وهو «تجليات»، مشيداً بدعم الشارقة واحتضانها المصور العربي لتحقيق تطلعاته وأهدافه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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