الامارات | «كانتين X».. وجهة جديدة للعائلات في «مهرجان التسوق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الدورة الـ29 من مهرجان دبي للتسوق فعالية «كانتين X» للمرة الأولى التي توفر مجموعة من الفعاليات والأنشطة للعائلات، ومزيجاً من الأطعمة والعروض الترفيهية والألعاب المشوقة.

وتعد فعالية «كانتين X» التي انطلقت في «حديقة مشرف»، وتستمر حتى 31 الجاري، إضافة جديدة كلياً لمهرجان دبي للتسوق، إذ تقدم أفضل تجارب الطعام والأنشطة الترفيهية.

وتحفل «كانتين X» المستلهمة من فعالية «كانتين الشاطئ من اتصالات» بتجارب مميزة، وكثير من الأنشطة المرحة للكبار والصغار، ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات جميلة خلال الفترة الحالية.

وأُطلقت «كانتين X»، بالتعاون بين مهرجان دبي للتسوق وشركة «براج»، إذ تفتح الفعالية أبوابها من الرابعة عصراً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويشارك فيها أكثر من 20 مطعماً محلياً.

وتضم الفعالية مجموعة من الأنشطة الخاصة بالصغار كالألعاب والسينما المفتوحة وغيرهما.