الامارات | «جرس إنذار» سعودي على شاشة «نتفليكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «نتفليكس» أنها ستعرض الفيلم السعودي الجديد «جرس إنذار» في 18 يناير المقبل.

وأشارت إلى أن العمل مستوحى من أحداث تكشف كثيراً من الأسرار الخفية، وتستعرض القدرة الكبيرة لشخصيات العمل على مواجهة الظرف المأساوي.

وتدور الأحداث في مدرسة للبنات، عندما يتحول ما بدا وكأنه يوم عادي إلى مأساة حقيقية، بعد وقوع حريق في الطابق الأرضي بالمدرسة، ما يتسبب في نشر الذعر لدى الطالبات والمعلمات وحدوث فوضى عارمة.

ويأخذ الفيلم المشاهد في سلسلة من الأحداث الخيالية المستوحاة من حادثة الحريق التي أدّت إلى نتائج مؤسفة.

«جرس إنذار» من إنتاج استوديوهات Ideation وإخراج خالد فهد، وتشارك فيه نخبة من الفنانين الناشئين والمعروفين، من بينهم شيماء الطيب، وخيرية أبولبن، وأضواء فهد، ودارين البايض، وعائشة الرفاعي.