الامارات | إدراج «الهريس» في قائمة «اليونسكو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إدراج «الهريس» الأكلة الشعبية التقليدية في دولة الإمارات في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لـ«اليونسكو».

ووافقت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في «اليونسكو»، في دورتها الـ18 بكاسان (بوتسوانا)، على إدراج «الهريس» بعد استيفاء ملف الترشيح للمعايير المنصوص عليها في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وكانت دولة الإمارات قد قادت ملف ترشيح «الهريس»، بالتعاون مع السعودية وسلطنة عمان.

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «تمتلك دولتنا موروثاً شعبياً مهماً يشكّل جزءاً لا يتجزأ من المكونات الحضارية التي تأسست عليها دولة الإمارات القوية بأبنائها وأصالة مجتمعها وتقاليده العريقة، فهذا الإرث الذي وضع على قائمة منظمة (اليونسكو) للتراث الثقافي غير المادي يدل على هوية مجتمعية وطنية يرتبط بها جميع أفراد المجتمع المحلي، ويشير إلى التزام دولة الإمارات بجذورها وإرث مجتمعها الأصيل، وارتباطها الوثيق بسيرة الأجداد».

وأضاف: «مما لاشك فيه أن هذا التكريم لثقافتنا المحلية، هو تثمين لجهود مشتركة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، واللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وغيرهما ممن قدّموا جهوداً مخلصة من أجل أن تبقى الهوية الإماراتية مصدر إلهام، ورؤية مستدامة تخدم حاضر ومستقبل الأجيال».

يشار إلى أن هذه الإضافة تشكّل العنصر الـ15 الذي يتم إدراجه باسم دولة الإمارات على قوائم «اليونسكو»، استمراراً لسلسلة بدأت عام 2010 بإدراج «الصقارة».