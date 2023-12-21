الامارات | «كلمات» تحتفي بلغة الضاد و«العصر الذهبي» في مدينة إكسبو دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت «مجموعة كلمات» سلسلة من الفعاليات في مدينة إكسبو دبي، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للغة العربية، شملت ندوة حوارية مع الكاتبة والمترجمة اللبنانية فاطمة شرف الدين، تناولت أهمية اللغة العربية في بناء ثقافة الجيل وترسيخ انتمائه لحضارته وتاريخه.

كما نظمت حفل توقيع الإصدارات الجديدة للكاتبة حول العصر الذهبي للعلماء المسلمين، التي صدرت باللغة العربية، واستضافت المجموعة، الأطفال الحضور في جلسة قرائية باللغة العربية.

وتناولت الندوة مع الكاتبة فاطمة شرف الدين مجموعة من المحاور، شملت أهمية الكتابة للأطفال عن العصور الذهبية للعلماء المسلمين، وتأثير هذا النوع من الكتابة في علاقة الأطفال بلغتهم وتاريخهم ومنجزات حضارتهم، وأهمية ترجمة الكتب التي تتناول منجزات الحضارة العربية للغات الأجنبية، إلى جانب نصائح قدمتها الكاتبة للأهالي والمهتمين بإثراء المحتوى العربي حول كيفية الارتقاء بجودة المحتوى، بحيث يكون جذاباً للأطفال، وأفضل السبل التي تجعل من اللغة العربية خياراً مفضلاً للأجيال المقبلة.

وعلى هامش الندوة، نظمت «مجموعة كلمات» حفل توقيع لمجموعة من مؤلفات فاطمة شرف الدين صدرت باللغة الإنجليزية، بتكليف من مدينة إكسبو دبي، تأكيداً على حرص المجموعة على تقديم المحتوى العربي للأطفال باللغات الأجنبية، وترسيخ العلاقة بين الجيل الشاب من مختلف اللغات والثقافات من ناحية، واللغة والثقافة العربية من ناحية ثانية. واستمراراً لمساعيها نحو تشجيع الأطفال على القراءة، عقدت «مجموعة كلمات» جلسة قرائية تفاعلية حضرتها مجموعة من الأطفال، وركزت على غرس حب اللغة العربية، والتعرف إلى التاريخ العربي ورموزه وعلمائه وإسهاماتهم في الحضارة الإنسانية.

من جانبها، قالت رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني: «يقوم نهج مدينة إكسبو دبي على تحفيز التواصل والتفاعل الثقافي والمعرفي، وفي هذا الصدد نولي اللغة العربية عناية خاصة، لأنها من أهم الركائز التي تقوم عليها ثقافة دولة الإمارات وهويتها، ولها دور أساسي في تشكيل قيمنا وتراثنا ومعارفنا».

وأضافت «تمثل اللغة العربية حلقة وصل تربط ماضينا بحاضرنا ومستقبلنا، ونسعى لتعزيز حضورها في كل ما نقوم به والتوعية بأهميتها وأثرها في العلوم والفنون والآداب وتفعيل دورها بصفتها جسراً للتواصل بين الأجيال والثقافات».