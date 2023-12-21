الامارات | «حلم» سراء الشحي يفوز بجائزة الفنون التشكيلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت المخرجة والكاتبة الإماراتية سراء عبدالعزيز الشحي، بالدورة العاشرة من جائزة الفنون التشكيلية التي تقدمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالشراكة مع «غلف كابيتال»، وتهدف إلى دعم وتعزيز المواهب الإماراتية الناشئة وطلبة الجامعات المبدعين في مجالات الفنون البصرية.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، إن «جائزة الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالشراكة مع غلف كابيتال، عكست منذ تأسيسها عام 2013 التزام الجانبين المستدام بدعم الفنانين الإماراتيين وطلبة الفنون، وتنمية مهاراتهم في الفنون البصرية والتشكيل وصناعة الأفلام، وإسهامهما في تمكين الصناعات الثقافية وتحفيز التفكير المتجدد، عبر توفير فرص التدريب والتطوير والإلهام والتوجيه احتفاءً بالمتميزين من شباب الإمارات».

وأضافت: «فوز المخرجة والكاتبة سراء الشحي، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي، بالجائزة عن فيلمها (حلم صغير)، يسلط الضوء على الإنجاز الكبير الذي تجسده رؤية الدولة في تمكين المرأة وإيصال صوتها عبر طرح قضاياها وتقدير أفكارها ومساهمتها المعرفية والمجتمعية».

ولفتت سراء الشحي الأنظار مبكراً من خلال الموضوعات التي عالجتها وتمحورت حول القضايا الاجتماعية وشؤون المرأة، والتي لاقت ترحيباً مميزاً في عدد من المنابر حول العالم.

وحصلت سراء على درجة الماجستير في الفنون الجميلة في كتابة وإخراج الأفلام من كلية تيش للفنون بجامعة نيويورك عام 2019، وفي رصيدها عدد من الأفلام مثل «جرح مفتوح» عام 2015، و«ألوان محترقة» عام 2016، و«حلم صغير» عام 2022، الذي نال جوائز وعرض في عدد من المهرجانات والأحداث الثقافية حول العالم، كما شاركت كمخرجة فنية في العديد من الأفلام، وكمشاركة في كتابة عدد من الأعمال التلفزيونية، وأسهمت في استضافة مختبر الأفلام في معرض سكة الفنون العام الجاري، ما يظهر شغفها بدعم وإثراء المشهد السينمائي في دولة الإمارات.