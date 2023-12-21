إذا شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب بانتفاخ في القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

ويقول الدكتور سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث من خلال تصريحاته لمصراوي، يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بانتفاخ القولون من مجموعة متنوعة من الأعراض، والتي قد تختلف من شخص لآخر.

ألم أو تقلصات في البطن

انتفاخ البطن

كثرة الغازات

تغير في عادات التبرز

إمساك أو إسهال

فقدان الشهية

الغثيان أو القيء

التعب

الأسباب التي تؤدي إلى انتفاخ القولون

تتعدد أسباب انتفاخ القولون ومن أهمها ما يلي:

اضطرابات الجهاز الهضمي

مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، والتهاب القولون التقرحي (UC)، ومرض كرون (CD).

العوامل الغذائية

مثل تناول الأطعمة التي تسبب الغازات، مثل البقوليات، والكرنب، والقرنبيط، والثوم، والبصل.

العوامل النفسية

مثل التوتر والقلق.

الأدوية

بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة، ومضادات الاكتئاب، وأدوية ارتفاع ضغط الدم.

تشخيص انتفاخ القولون

يعتمد تشخيص انتفاخ القولون على الفحص البدني والتاريخ الطبي للمريض بالإضافة إلى بعض الفحوصات، مثل:

اختبارات الدم لتقييم وظائف الأعضاء والكشف عن أي حالات طبية كامنة.

اختبارات البراز للبحث عن أي عدوى أو التهاب.

اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية أو تنظير القولون، لفحص القولون والتأكد من عدم وجود أي مشاكل جسدية.

علاج انتفاخ القولون

إذا كان ناتجًا عن حالة طبية كامنة، مثل متلازمة القولون العصبي، فقد يوصي الطبيب ببعض الأدوية أو العلاجات الأخرى.

أما إذا كان ناتجًا عن عوامل أخرى، مثل النظام الغذائي أو العوامل النفسية، فقد يوصي الطبيب ببعض النصائح والتغييرات في نمط الحياة.

اقرأ أيضًا:

4 حيل بسيطة لبشرة متوهجة في الشتاء

8 مشكلات جلدية يسببها النوم بالمكياج.. احذريها

دراسة: عصير الجزر قد يقلل خطر الإصابة بأمراض السرطان والسكري

دراسة: النوم الزائد في عطلة نهاية الأسبوع يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

طبيب يكشف أخطاء شائعة عند قياس ضغط الدم