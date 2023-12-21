دراسة: التنفس العميق أثناء النوم يعزز الذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تشير دراسة جديدة إلى أن طريقة التنفس أثناء النوم يمكن أن تؤثر في الذاكرة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتنفسون بعمق وانتظام أثناء النوم هم أكثر عرضة لتنشيط أنماط معينة من نشاط الدماغ المرتبطة بإعادة تنشيط محتويات الذاكرة.

وضم فريق البحث باحثين في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، ومعهد ماكس بلانك في برلين، وجامعة أكسفورد، وفقًا لما جاء في "ساينس دايلي".

وأجرى الباحثون تجربة عرضوا فيها على 20 مشاركاً 120 صورة على مدار جلستين، وارتبطت الصور جميعهم بكلمات معينة، ثم نام المشاركون لمدة ساعتين تقريباً في مختبر النوم.

وعندما استيقظوا، سُئِلُوا عن الارتباطات التي تعلموها، وخلال فترة التعلم والنوم بأكملها، تم تسجيل نشاط الدماغ عن طريق التخطيط الكهربي، إلى جانب تسجيل نشاط التنفس.

ويعتقد الباحثون أن هذا النشاط الدماغي المتزايد في الحصين قد يساعد على إعادة تنشيط محتويات الذاكرة. هذا يمكن أن يكون مهمًا لتكوين الذاكرة الجديدة والاحتفاظ بها.

واكتشف الباحثون أن المحتويات التي تُعُلِّمَت سابقاً أُعِيد تنشيطها تلقائياً عن طريق الدماغ النائم، أثناء وجود ما يسمى التذبذبات البطيئة ومغازل النوم.

وبالتحقيق في كيفية تأثير النوم على الذاكرة، وجدوا صلة بين التنفس وظهور أنماط معينة من نشاط الدماغ أثناء النوم، ترتبط بإعادة تنشيط محتويات الذاكرة.

وأوضح الدكتور توماس شراينر الباحث الرئيسي: "على الرغم من أن دراسات أخرى قد أثبتت وجود صلة بين التنفس والإدراك أثناء اليقظة، فإن عملنا يوضح أن التنفس مهم أيضاً لمعالجة الذاكرة أثناء النوم".