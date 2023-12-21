تحذير من تأثير متحور كورونا الجديد JN.1 على السيدات والحوامل.. اتبعي الإجراءات الاحترازية

القاهرة - سمر حسين - صحة

ظهر متحور كورونا الجديد JN.1، واشتق من سلالة كورونا، وتشابه مع أعراضه لما أظهر تأثير وخطورة كبير على الصحة، خاصةً على الأمهات والحوامل لامتلاكهم مناعة ضعيفة، ورصدت منظمة الصحة العالمية خطورته، خاصةً أنه شديد العدوى وينتشر بسرعه، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، تأثير متحور كورونا الجديد JN.1 على الأمهات والحوامل، وطرق الوقاية منه.

تأثير متحور كورونا الجديد JN.1 على السيدات والحوامل

أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«هُن»، أن السيدة الحامل معرضة للإصابة بمتحورات كورونا: «الإصابة بالفيروسات تكون لضعيفي المناعة، ويصبح جسد الأم أضعف في الحمل، لأنه بيكون مسئول عن توفير الحماية من الأمراض لها وللجنين، ومتحورات كورونا أعراضها تكون قريبة من نزلات البرد نوعًا ما، لذلك يجب الوقاية منه».

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أعراض متحور كورونا الجديد JN.1

وبحسب وزارة الصحة المصرية، يؤثر متحور كورونا الجديد JN.1 على الصحة، وتتمثل أعراضه في التالي:

- الإعياء الشديد.

- شدة الاحتقان.

- الصداع الشديد.

- سيلان في الأنف.

- آلام في الرأس.

- تكسير في الجسم.

- ارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الإصابة به تكون بأعراض مشابهة لأعراض البرد والإنفلونزا والحساسية.

الوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1

نوهت «عبد الوهاب» بضرورة معالجة الأعراض فور ظهورها للحوامل والسيدات، مع اللجوء للطبيب المخصص بمتابعة الحمل: «يجب شراء جهاز قياس الأكسجين، مع أخذ المكملات الغذائية في فيتامين سي، د، والزنك، واستشارة الطبيب المتابع للحمل، مع تناول الوجبات التي تدعم صحتها، وتفيد الجهاز المناعي، والحصول على قسط كبير من الراحة، لأنها تساعد على الشفاء والوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1».