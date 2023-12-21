طعام مذكور في سورة البقرة.. يخفِّض الوزن ويحافظ على القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

لم يترك الله سبحانه وتعالى، كبيرة أو صغيرة في حياة البشر إلا ذكرها الله عز وجل، في كتابه الكريم، ليس فقط الأحكام الدينية، أو التشريعات القانونية، وأمور الدنيا والدين فقط، بل ذُكر العديد من أسماء الفواكه والخُضر التي لها فوائد كبيرة وعديدة حال تناولهما.

طعام مذكور في سورة البقرة.. يخفض الوزن ويحافظ على القلب

ويذكر الله سبحانه وتعالى نعمه في القرآن الكريم، ليحث دومًا عباده على الشكر والحمد، والتأمل في عظمة خلق الله.

وذكر الله عزوجل «العدس» نصًا في سورة البقرة، قائلًا عز وجل: «فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا»

ويعد «العدس» من الأكلات الشتوية الغنية والأساسية على الطاولة المصرية بشكل دائم، إذ يعد وجبة شتوية كاملة المعادن والعناصر الغذائية اللازمة.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، فوائد العدس، وفقًا للموقع الطبي webmd.

غني بالبروتين:

يحتوي العدس على كمية كبيرة من البروتين المفيد لبناء العضلات وتعزيز النمو.

مصدر جيد للألياف:

يحتوي العدس على الألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل مستويات الكولسترول في الدم.

غني بالمعادن:

مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، مما يجعله غذاءً مفيدًا لصحة القلب والعظام.

مصدر جيد للفيتامينات:

مثل فيتامين B والفولات، اللذان يلعبان دوراً هاماً في دعم الصحة العامة ونمو الخلايا.

يساعد في إنقاص الوزن:

يمكن أن يكون العدس جزءًا من نظام غذائي صحي، حيث يمد الجسم بالطاقة ويساعد على الشعور بالشبع.

فاستخدام العدس في التغذية اليومية يمكن أن يكون إضافة ممتازة لتحسين صحة الجسم وتعزيز الغذاء بالعناصر الغذائية الأساسية.