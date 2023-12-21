ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك أثناء الإصابة بالمتحور الجديد؟.. طبيب يكشف مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصارع كورونا مناعة الإنسان من أجل البقاء ولهذا تطور من نفسها أولا بأول، وتظهر المتحورات التي تختلف من حيث شدتها وسرعة الانتشار، منها المتحور الأخير الذي ظهر في الساعات الماضية، وحذرت منه وزارة الصحة والسكان، وهو متحور JN.1، والذي يثير جدلاً واسعاً جعل الناس مهتمين بكل مستجداته، ومن خلال تصريحات لـ«هن»، كشف الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مفاجأة بشأن تناول الأسماك للمصابين بالفيروس الجديد.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك للمصابين بالفيروس؟

قال«بدران» إن تناول السمك من الأطعمة المهمة لمقاومة الفيروسات بشكل عام، لأنه يساعد في تعزيز المناعة: «الأسماك تعزز المناعة، خاصة التي تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون أو التونة»، وهو ما ينفي فكرة الأمهات عن الأسماك بأنها ضارة لمرضى الإنفلونزا أو الفيروسات بشكل عام، إذ تعطي جهاز المناعة قوة لمحاربة الفيروس الذي يخترقه.

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وأضاف «بدران» قائلا إن الأسماك تدخل ضمن مجموعة فيتامين ب 6، التي أثبتت الدراسات أن نقصها يؤثر على المناعة، ويقلل من إنتاج الأجسام المضادة المناعية، والاستجابة المناعية، ونمو ونضج الخلايا المناعية، تشمل مصادر فيتامين ب 6 الغذائية لحوم البقر والدواجن والبيض، والحبوب الكاملة والمكسرات والبقول والبطاطس، والموز، ومن المهم أيضًا للوقاية من الفيروس الذي تشبه أعراضه دور البرد تناول الثوم والزنجبيل والكركم، والزبادي واللبن الرائب وزيت الزيتون.

أعراض الإصابة بمتحور JN.1

وبحسب تصريح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هُن»، أن متحور كورونا الجديد 1.JN، يتسبب في مضاعفات تنفسية والتهاب رئوي، مؤكدًا أنها تتشابه مع البرد، لذلك يجب التوجه إلى الطبيب للتأكد والبدء في برتوكول العلاج، وتتمثل أعراضه في التالي:

- الحمى.

- السعال.

- الإعياء الشديد.

- شدة الاحتقان.

- سيلان الأنف.

- الصداع الشديد.