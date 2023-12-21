دراسة: البروبيوتيك أمل جديد في الوقاية من كوفيد-19 الحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن يساعد تناول البروبيوتيك، وهي كائنات دقيقة حية مفيدة، في تقليل خطر الإصابة بكوفيد-19 الحاد، وفقًا لدراسة جديدة.

وبحسب التجارب وجد أن غير الملقحين ضد فيروس كورونا يكونون أقل عرضة للإصابة بأعراض كوفيد- 19، إذا تناولوا البروبيوتيك، وفقًا "هيلث داي"،

وأجرى فريق البحث من جامعة ديوك تجربة شارك فيها 182 مريضاً لم يتم تطعيمهم، وتعرضوا لشخص مصاب بكوفيد، لكن لم تظهر عليهم أي أعراض بعد. وتناول نصفهم مكملات البروبيوتيك.

وكشفت التجربة أن الذين تناولوا البروبيوتيك أقل عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا بنسبة 60% من الذين حصلوا على دواء وهمي.

ولاحظ الباحثون أيضاً أن من تناولوا البروبيوتيك يميلون إلى مقاومة الإصابة بالفيروس لفترة أطول.

وأوضحت النتائج: "إن البروبيوتيك يساعد على تجنب أسوأ آثار فيروس كورونا، وهو معروف بتعزيز جهاز المناعة، وتقليل المواد الكيميائية في الجسم المرتبطة بالالتهاب، وزيادة حاجز حماية الرئة ضد العدوى".