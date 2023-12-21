احذر تقطيع اللحوم والأسماك بهذه الطريقة.. «أسرع طريق لإصابتك بالفيروسات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشتري معظم السيدات اللحوم أو الفراخ وتقطعها بأيديها لطهيها، مما يؤثر على صحتهن وينقل الفيروسات، وقد يصيبهن بالأمراض ويؤثر على الجسم، ولا تعرف ربات المنزل خطورة ذلك، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، خطورة تقطيع اللحم بالأيدي، وطريقة تقطيع اللحوم بطريقة صحيحة.

خطورة تقطيع اللحم بالأيدي

أوضح محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن عادة تقطيع اللحم قبل طهيه، أو أثناء الطعام عن طريق استخدام اليد وملامستها للجلد ينقل الكثير من الفيروسات والبكتيريا، إذ عبر: «تقطيع اللحم سواء للطهي أو أثناء تناولك الطعام باليد غير صحي، لأنه مخالطة الأصابع للدم تعمل على تلوثه بالجراثيم، وأثناء الطعام به خطورة بسبب السالمونيلا، وهي من الأمراض التي تنقلها الأغذية إلى الجسم».

أكد أنه يجب ارتداء القفازات عند التقطيع جيدًا: «مش لازم نستخدم سكينة واحدة لكل اللحم، يعني سكينة الفراخ تكون محددة ليها، وكذلك السمك أو الفراخ، عشان اختلاط دم اللحوم بيعمل على نقل سريع للبيكتيريا».

الطريقة الصحيحة لغسل اللحوم

قدم الشيف محمد شحاتة، ناقد الطعام، خلال تصريحاته لـ«هُن»، الطريقة الصحيحة لغسل اللحوم والفراخ، التي تتمثل في التالي:

- تشطف الدجاج تحت الماء الجاري.

- نقع الفراخ في مياه وملح أو خل وليمون.

- نقع اللحوم في ماء مغلي عند حرارة تبلغ 140، حتى يقلل من البيكتيريا.

- غسل السمك بالماء الجاري.

- ذلك الطرق تقلل العصائر الملوثة التي به قبل الطهي.

- التأكد من غسل اليدين جيدًا قبل وبعد التعامل.

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الطريقة الصحيحة لتقطيع اللحوم

قدم «شحاتة»، الطريقة الصحيحة لتقطيع اللحوم: «يجب يكون التقطيع عكس اتجاه أنسجة اللحوم، لأنه بيضمن سرعة الاستواء، مع تحضير المعدات من سكاكين وجوانتي»، تتمثل في التالي:

- ارتدي القفازات في اليد.

- جففي اللحوم بقطعة من القماش.

- اعرفي أولًا اتجاه ألياف اللحم، ثم ابدأي التقطيع.

- قطعي اللحوم حسب الحاجة إلى قطع كاملة وأخرى صغيرة، حتى لا تجف من الحرارة.