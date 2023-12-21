وصفة التين والزيتون تغنيك عن الأدوية.. طبيعية لعلاج كل الآلام في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

التين والزيتون من الأغذية المفيدة للصحة، إذ أن بهما من الخصائص والفوائد للجسم ما لا حصر لهما، كما أن لهما مكانة خاصة بسبب ورودهما في القرآن الكريم، ونقدم لكم من خلال «هُن»، وصفة التين والزيتون إذ تغني عن كل الأدوية، فضلًا عن الفوائد المكتسبة للصحة من تناولهما.

ما هي وصفة التين والزيتون؟

عبرت مروة شعير، مدرس التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال حديثها لـ«هُن»، أن وصفة التين والزيتون من الوصفات المفيدة للجسم، إذ أنها بها الكثير من العناصر الغذائية الصحية: «من الوصفات الرائعة اللي بنصح بيها في الشتاء، ولكل وقت من السنة، الحقيقة وصفة التين والزيتون مليئة بالسعرات الحرارية، وتحافظ على مستويات السكر في الدم، لأنه غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية».

فوائد وصفة التين والزيتون

وعبرت «شعير»، عن فوائد وصفة التين والزيتون، تتمثل في التالي:

- تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي.

- زيادة التركيز.

- تعمل على إبطاء الشيخوخة.

- إصلاح الضرر في الكبد.

- علاج أمراض الجهاز الهضمي.

- تقي من الالتهابات.

- الوقاية من الامساك.

- يقلل من نسبة الدهون الضارة.

ماذا يحدث لجسم الإنسان إذا أكل التين والزيتون معاً؟

وأضافت أن تناوله لا يؤثر على الجسم، إذ أن به الكثير من الفوائد الصحية، ومن أهم فوائد وتأثير أكل التين والزيتون معًا: «السعرات الحرارية اللي فيهم مناسبة للجسم، إذ يحتوي الكثير على من العناصر الغذائية الصحية للجسم»، وتكمن الفوائد في التالي:

- خفض الكولسترول في الدم.

– يساعد على نضرة جسم الإنسان.

- يصبح دائمًا الجسم في حالة من الشباب.

– تعمل على إزالة أعراض الشيخوخة.

– يساعد خلايا الجسم على أداء عملها بشكل جيد.

- يعمل على تقوية القلب.

طريقة تحضير وصفة التين والزيتون

طريقة التحضير، بحسب «شعير»:

- ضعي نصف كيلو تين مجفف.

- قطعي شرائح أو أربع قطع تين.

- ضعي في برطمان التين واغمري بزيت الزيتون.

- ضيفي قطع من القرفة الخشب حسب الرغبة.

- اتركي لمده 5 أيام في مكان مظلم البرطمان.

- افتحي البرطمان ويتم التناول منه يوميًا.

احتياطات تناول وصفة التين والزيتون

وأوضحت «شعير»، أنه يجب أن وضع ربع حبه فقط يوميًا لمرضى السكرى والسمنة؛ وللأطفال والشباب نصف حبة يوميًا؛ وعلى الرياضين والمصابين بالنحاقة تناول من حبه إلى اثنين.