عصير الشمندر قد يكون علاجًا واعدًا لمرضى الانسداد الرئوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تجربة أن تناول عصير الشمندر "البنجر" يومياً، لمدة 12 أسبوعاً، ساعد مرضى الانسداد الرئوي على خفض ضغط الدم، وتحسين القدرة على المشي.

ويعد مرض الانسداد الرئوي المزمن هو حالة خطيرة في الرئة تؤثر على حوالي 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويزيد خطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية، وفقًا "مديكال إكسبريس" .

وأجري في إمبريال كوليدج بلندن مكمّل عصير الشمندر المركّز، مقابل دواء وهمي له نفس الشكل والمذاق.

وضمت الدراسة 81 مريضاً بالانسداد الرئوي المزمن، كانوا يعالجون في مستشفى رويال برومبتون بلندن، وتناول المرضى 70 ملل من عصير الشمندر المركز، يحتوي على 400 ملغ من النترات.

ووجد الباحثون أن الذين تناولوا المكملات الغنية بالنترات شهدوا انخفاضاً متوسطاً في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4.5 ملم زئبقي، مقارنة بتناول الدواء الوهمي.

وكانت هناك أيضاً زيادة متوسطة بنحو 30 متراً في المسافة التي يمكن للمرضى المشي فيها، خلال 6 دقائق، بعد تناول عصير الشمندر الغني بالنترات.

وجدير بالذكر أن الباحثون قالو أن هذه التحسينات تقلل خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.