الامارات | روكسي سينما تبهر ضيوفها خلال أعياد الشتاء بعروض سينمائية وفعاليات ترفيهية مميزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت روكسي سينما، دار العرض السينمائية الرائدة والأكثر فخامةً في الإمارات، عن برنامجها الشيق خلال موسم أعياد الشتاء الذي ستعرض فيه مجموعة من الأفلام الكلاسيكية والجديدة وعدداً من الفعاليات الحصرية حتى اللأحد 24 ديسمبر، والتي ستتضمن فعالية العروض الصباحية لأفلام أعياد الشتاء "هولي جولي ماتينس" والعرض السينمائي لتحفة الباليه الموسيقية "كسارة البندق" ، فضلاً عن المأكولات والحلويات التي تحمل طابعاً احتفالياً، فيما ستتيح لضيوفها كذلك إمكانية التقاط الصور التذكارية لذكريات خالدة خلال أعياد الشتاء.

إصدارات سينمائية حافلة بالإثارة

وسيكون عشاق السينما على موعد مع تشكيلة من الأفلام الكلاسيكية التي تتضمن "هوم ألون Home Alone" و"داي هارد Die Hard" و"لوف أكشوالي Love Actually" ، إلى جانب مقاطع أناشيد الأعياد The Elf and The Muppet Christmas Carol ، فيما تتضمن قائمة الأفلام الجديدة التي سيتم عرضها لأول مرة خلال هذه الفترة، كلاً من "مايجريشن Migration" في 7 ديسمبر، وفيلم "وونكا Wonka" في 14 ديسمبر، وفيلم "دونكي Dunki" في 22 ديسمبر ، إضافة إلى الأفلام المعروضة حالياً والتي تشمل كلاً من "ويش Wish" و"نابليون Napoleon"، حيث سيتمكن الضيوف من مشاهدة الأفلام الجديدة والكلاسيكية المفضلة ضمن الفئة الفضية التي تمتاز بعرض الليزر عالي الدقة والنظام الصوتي الفريد، لتجعل من تجربة مشاهدة الأفلام فيها متعة لا تنتهي.

مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الترفيهية

وسيكون ضيوف الفئة البلاتينية في روكسي سينما مدعوين لحضور عرض سينمائي لتحفة الباليه الموسيقية "كسارة البندق" والذي سيتضمن أكثر من 100 من الموسيقيين ومؤدي العروض الراقصة من الأكاديمية الإنجليزية الوطنية للباليه، وهو العرض السينمائي الذي تحيي من خلاله الفرقة أروع فنون الباليه، لتوفر للضيوف تجارب مميزة اعتباراً من الأحد 17 ديسمبر حصرياً في الفئة البلاتينية في دبي هيلز مول، والتي تمكن عشاق السينما من الاستمتاع بالمقاعد الوثيرة القابلة للإمالة بالكامل، والتلذذ بتشكيلة من المأكولات التي تتضمن الحلويات والوجبات الخفيفة التي تحتفي بفنون الباليه وسحرها البديع.

وستحظى العائلات والضيوف في تمام الساعة 2:00 مساء كل يوم سبت، بفرصة الاستمتاع بتجربة العروض الصباحية لأفلام أعياد الشتاء "Holly Jolly Matinees" في دبي هيلز مول، والتي تتضمن مجموعة من الأفلام الكلاسيكية والجديدة والعروض الترفيهية التي تحمل طابع أعياد الشتاء، فضلاً عن فعالية اللقاء والترحيب مع بابا نويل وفرصة التقاط الصور التذكارية، مع توفر تشكيلة متنوعة من المأكولات والحلويات، بأسعار تبدأ من 36.75 درهماً، حيث ستتيح روكسي سينما لضيوفها إمكانية الالتقاء بالأحباب لحضور مجموعة من الأفلام الكلاسيكية الممتعة التي ستعرض خلال أعياد الشتاء منها "ذا إلف The Elf" و"هوم ألون Home Alone"، وكذلك الأفلام الجديدة بما فيها "وونكا Wonka"، ليحظى عشاق السينما خلال هذه الفترة الاحتفالية بتجربة مميزة.

تشكيلة من المأكولات والحلويات بطابع أعياد الشتاء

واستكمالاً لمتعة الأجواء الاحتفالية خلال أعياد الشتاء، ستقدم روكسي سينما لضيوفها تشكيلة متنوعة من المأكولات والحلويات التي تحمل طابعاً احتفالياً لتجارب سينمائية فريدة، وتشمل قائمة الوجبات الخفيفة والمأكولات "فشار أعياد الشتاء الحار" وشطائر لحم الديك الرومي والبيتزا وحلوى مصاصات "هولي جولي" ولحم الديك الرومي المشوي والشوكولاتة الساخنة الخاصة ببابا نويل وكعك الفواكه، ضمن تشكيلة ترضي جميع الأذواق خلال أعياد الشتاء.

كما سيكون الذواقة على موعد خاص لتجربة وجبة مشاوى الأحد Sunday Roast الأسبوعية بنكهة خاصة من روكسي سينما، حيث يمكنهم الاستمتاع بالأجواء السينمائية عند توجهم إلى صالات عرض الفئة البلاتينية في دبي هيلز مول كل يوم أحد حتي 26 ديسمبر لمشاهدة أفلامهم المفضلة بين الساعة 12:00 ظهراً حتى 6:00 مساءً، والتلذذ بتناول أشهى المأكولات التي تتضمن لحم الديك الرومي المشوي وأطباقه الجانبية في الصالة أو داخل صالة العرض خلال جلوسهم على المقاعد الوثيرة القابلة للإمالة بالكامل في الفئة البلاتينية في روكسي سينما. فيما يمكن لعشاق السينما من 21 حتى 24 ديسمبر، الاستمتاع بتناول لحم الديك الرومي المشوي حسب الطلب ضمن قائمة طعام روكسي سينما الزاخرة بألذ المأكولات، وذلك بصالاتها في كل من دبي هيلز مول وسيتي ووك وجيه بي آر وبوكس بارك.



روكسي سينما هي الوجهة المثالية للاحتفال بأعياد الشتاء ضمن أجواء سينمائية بديعة وحافلة بالبهجة والتجارب الترفيهية الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.theroxycinemas.com أو من خلال تطبيق روكسي سينما المتاح للتنزيل من آبل ستور أو غوغل بلاي.

