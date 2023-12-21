الامارات | هندي يقطع رأس زوجته بالسيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم زوج من ولاية أوتار براديش الهندية، على قطع رأس زوجته باستخدام السيف، بعد أن استغرقت وقتا طويلا في إعداد الشاي، وذلك كما ذكرت صحيفة "العربية اردو".

وأضافت الصحيف أن الرجل الخمسيني استل سيفه وقطع رأس زوجته عن جسدها، وحملها إلى الشارع. وكان سبب القتل أن الزوجة تأخرت عشر دقائق عن إحضار كوب الشاي.

وقال الرجل الذي ألقي القبض عليه بتهمة طعن زوجته، للشرطة إنه في حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء، طلب من زوجته إعداد الشاي لكنها تأخرت في إحضار الشاي.

وأضاف المتهم أنه عندما سألها عن سبب استغراق الأمر وقتا طويلاً، صرخت عليه ففقد صوابه وقتلها!.

وقال ابن المرأة المتوفاة إنه وشقيقته حاولا إيقاف والدهما لكنه هددهما أيضاً، لذلك اتصلنا بالشرطة وقدمنا ​​شكوى.