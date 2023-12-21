جرثومة المعدة خطر على الصحة.. احذر هذا الفعل يصيبك بها سريعا

القاهرة - سمر حسين - صحة

جرثومة المعدة من الأمراض المنتشرة التي تصيب الكثيرين، إذ أنها بكتيريا حلزونية تعيش وتتكاثر في الجدار المبطن للمعدة، وهي سريعة الانتشار وتصاحبها آلام مستمرة لفترات طويلة، وهي المسببة لأمراض المعدة، كما أنها تنتقل عن طريق أدوات الطعام وما تسببه البكتيريا، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، خطورتها على الصحة.

خطورة جرثومة المعدة على المتزوجين

وأوضح هاني عزو، أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، لـ«هُن»، أن جرثومة المعدة تعد المسبب الأول للعديد من أمراض المعدة، إذ تنتقل عن طريق اللعاب والبراز، كما تأتي من خلط الأدوات: «يجب على ربة المنزل اللي بتجهز الأكلات في المطبخ تاخد حذرها، لأنها هي أخطر مرض يجب الحذر منه، إذ أن الجرثومة سريعة الانتشار ويجب علاجها، لأنها بتنتقل عن طريق أدوات الطعام».

وهو ما أوضحته هايدي فايز، أخصائي الباطنة، خلال حديثه، لـ«هُن»، إذ أكدت أن جرثومة المعدة خطر بسبب تبادل الأدوات بين الأسرة، وأوصت بإجراء اختبار لجرثومة المعدة، إذ عبرت: «الملاعق والأدوات الشخصية تؤدي إلى الإصابة بالجرثومة»، موجهة بضرورة منع المريض من الأكل خارج المنزل.

أسباب جرثومة المعدة

- تناول الوجبات السريعة والجاهزة

- الإفراط في بعض الأدوية.

- تناول المضادات الحيوية.

- شراهة التدخين.

- تناول الأكلات دون تطهيرها.

- التعرض للأزمات العصبية.

- شدة الضغوط النفسية.

أعراض جرثومة المعدة

وأضاف «عزو»، أنها تتمثل في:

- التجشؤ المتكرر.

- الانتفاخ الشديد.

- فقدان الوزن الملحوظ.

- الشعور بدوخه.

- ألم وانتفاخ البطن.

- فقدان الشهية.

- الغثيان.

- حرقان المعدة.

- العطش.

- حمو المعدة.

- إسهال.

- القرحة الهضمية.

- رائحة الفم الكريهة.

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هل من الممكن علاج جرثومة المعدة نهائيًا؟

ما هو اقوى علاج للجرثومة؟ أكد أخصائي أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، ردًا على السؤال أن علاج جرثومة المعدة نهائيًا بالأدوية التي يصفها الطبيب، وهي عبارة عن كورس علاجي من الأدوية المثبطة لأحماض المعدة: «معرفة سبب التهاب المعدة لعلاجه هو أولى خطوات علاج جرثومة المعدة، ثم تناول دورة العلاج»، وهو ما اتفقت معه «فايز».

علاج جرثومة المعدة بالطرق الطبيعية

كشف الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية لـ«هُن»، عن طرق لعلاج جرثومة المعدة نهائيًا بالطرق الطبيعية:

- لتقليل الشعور بالألم والقضاء على البكتيريا يجب تناول الحليب لأنه يحتوي على مادة اللاكتوفيرين.

- تناول البروتين السكري، لأنه يعمل على تثبيط الجرثومة المعدية.

- شرب الشاي الأخضر، من مضادات الأكسدة التي تقضي على البكتريا الضارة.

- العسل يعمل على تثبيط البكتيريا الحلزونية المسببة لجرثومة المعدة.

- القرفة تحتوي على مضادات الأكسدة والبكتيريا.

- الكركم لمنع نمو العديد من أنواع البكتيريا الضارة داخل الجسم.

- الينسون يساعد على منع تلف المعدة الناجم عن العدوى ويخفف الالتهاب.

- تناول الأعشاب الطبيعية من زيت الزيتون وجذر عرق السوس والبروكلي وصبار الألوفيرا.