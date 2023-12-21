«حيلة واحدة لمعرفة دهبك يساوي كام».. اعرفي قيمة مدخراتك وفق أسعار السوق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصصت الكثير من السيدات أموالهن ومدخراتهن لشراء الذهب، ومتابعة أسعار المشغولات الذهبية بات ضمن أكثر ما يهمهن، لحساب قيمة ما يمتلكونه من مشغولات، فكثير منهن لا يعرفن كيفية الحساب وفق أسعار السوق، إلا أنه توجد طريقة لحساب قيمة مدخرات الذهب لضمان عدم الخسارة.

طريقة حساب قيمة مدخراتك من الذهب

بحسب حديث نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا، باتحاد الغرف التجارية لـ«هُن»، فوفقًا لأسعار اليوم بطريقة بسيطة، يمكن للنساء حساب قيمة مدخراتهن من الذهب، وذلك عن طريق وزن عدد جرامات الذهب والضرب في سعر الجرام الحالي: «تزن السيدة عدد الجرامات وتضربها في سعر الجرام حاليًا، وهتعرف القيمة المالية للدهب اللي معاها»، وعن طريقة احتساب السبائك الذهب، أوضح أنه يتم ضرب وزن السبيكة في سعر الذهب.

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ضمان عدم خسارة الذهب

وأضاف وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه على السيدات مراعاة الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء وفقًا لتعاملات اليوم: «في كل الأحوال هتحسبي قيمة الدهب وتلاقي سعره متغير عن ما اشتريتي، وهو ليس علامة على الخسارة في الذهب، لأنه هيكون في ارتفاع عن سعر الذهب اللي اشتريتي بيه حتى لو مش بالسعر اللي متوقعاه».

نصائح عند شراء الذهب

وأضاف «واصف» بعض النصائح، تمثلت في التالي:

- التحقق من حالة الذهب قبل الشراء وفحصه جيدًا.

- شراء الذهب من مصادر موثوقة والتحقق من صحته.

- الذهب يجب أن يكون بفاتورة رسمية، حتى لا تتعرض السيدة للخسارة.

- المحافظة على تخزين الذهب بطريقة آمنة وموثوقة.

- شراء الذهب من محلات الصاغة المعلومة ذات ثقة.