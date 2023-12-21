كيف تغيرت ملامح فتاة إعلان «بستك ناو» بعد مرور 27 سنة؟.. «لسة واكلة الجو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 27 عامًا مرت على عرض إعلان الشيكولاتة المشهور، ولا تزال كلماته «بستك ناو»، التي غنتها سحر حسانين موديل الإعلان على طريقتها الخاصة محفورةً في قلب الجماهير، إذ كان لها ملامح جذابة أحبها الجمهور، ما منحها مكانة خاصة في القلوب، انعكست في حالة من الحب، عندما عاودت الظهور مجددًا.

فتاة إعلان الشيكولاتة «بستك ناو»

«ملامح أجنبية، عيون زرقاء، بشرة بيضاء، وشعر ملون»، كان شكل أشهر فتاة إعلان بالتسعينيات عندما ظهرت وخطفت الأنظار منذ ظهورها مع زوجها، ورغم من ابتعادها عن الوسط الفني، ما يزال يسأل عنها الجمهور وتحصد تفاعلًا واسعًا، إذ يحمل كثيرون مشاعر حب كبير لها، فكانت تمتلك من القبول ما أحبه الجماهير، وظل يردد الجميع عنها كما كانت تردد «واكلة الجو».

حب الفن من جدتها

ما لا يعرفه الكثيرون أنها حفيدة إحدى الفنانات التي شاركت في مسرحية ريا وسكينة، بحسب حديثها خلال حديث سابق، لـ«الوطن»، إذ أكدت أنها أحبت الفن بسببها، لكنها ابتعدت عنه بعد زواجها، بعد أن قدمت عدة إعلانات تجارية بعد نجاحها في إعلان الشيكولاتة، ووصلها أكبر العروض الفنية من مسلسل «ليالي الحلمية»، ولكنها تركت الفن: «دخلت قفص الزوجية، تركت كل شيء في الشهرة والنجومية».

من هي فتاة بستك ناو

نقدم لكم من خلال «هُن»، معلومات عن سحر حسانين بحسب حديثها:

- دخلت الفن عن طريق جدتها، إذ كان يراها المنتجون والمخرجون، مما ألفوا وجهها.

- خال والدتها فكري رستم المونتاج الشهير، وعمها المخرج محمود حسانين.

- دخلت مجال الفن عن طريق إعلان الشيكولاتة.

- عرض عليها دور آثار الحكيم بالمسلسل.

- هي من صورت الإعلان، لكن صاحبة الصوت هي إيناس جوهر، صاحبة أشهر صوت إعلانات في الثمانينيات والتسعينيات.

- جدتها الفنانة بثينة عبد النبي التي مثلت مع النجمة شادية وسهير البابلي الشهيرة بجملة «نفر نفر» و«جوزي شغال في المديرية».