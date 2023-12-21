باكستان تعلن عن أول حالة وفاة بجدري القردة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

كشفت باكستان عن تسجيل أول حالة وفاة بمرض جدري القردة، حيث لقى شخص يبلغ من العمر 40 عاماً مصرعه في معهد العلوم الطبية الباكستاني، وفقاً لما ذكرته قناة "إيه آر واي نيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين بالمعهد.

وأوضحت القناة أن المسؤولين من المعهد كشفوا أن المريض، الذي كان يعاني من عدة أمراض من بينها فيروس العوز المناعي البشري وجدري القردة، توفى صباح الأحد الماضي.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل 5 حالات إصابة بجدري القردة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.