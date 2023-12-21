فيروسات خطيرة تنتشر خلال الشتاء.. كيف يمكن مواجهتها؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الخوف تنتاب الأمهات مع بدء فصل الشتاء بسبب انتشار الفيروسات، إذ تبدأ الأمراض التنفسية بالانتقال بين أفراد الأسرة، وأطلق مسؤولو الصحة حول العالم تحذيرات من ارتفاع حالات الالتهاب الرئوي، لتجديد الحذر واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، ولكن ناقوس الخطر ما زال موجودًا بسبب وجود فيروسات تنتشر بشكل شائع خلال الشتاء، وتوجد عدة طرق لمواجهتها.

فيروسات تنتشر خلال الشتاء

كشف الحساب الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية عن بداية فصل الشتاء، الذي يبدأ رسميًا يوم 22 ديسمبر الجاري، وسط مخاوف من الموجة شديدة البرودة والظواهر الجوية، وعادت مخاطر انتشار الأوبئة التي ضربت عددًا من دول العالم، وهو ما حذر منه الخبراء من انتشار الأوبئة.

وتوجد بعض الفيروسات التي تنتشر خلال فصل الشتاء، منها فيروسات الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية، والإصابة المختلطة بالبرد، وظهر مؤخرًا متحور كورونا الجديد JN.1، وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه، لـ«هُن» أنه تنتشر في الشتاء الفيروسات التي تصيب الرئة، إذ قال: «الأمراض التنفسية بالفترة الراهنة هي الأشد، ومع ظهور المتحورات، يجب تقوية الجهاز المناعي والابتعاد عن مسببات الفيروسات».

أعراض الفيروسات الشتوية

نشرت وزارة الصحة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أعراض الفيروسات الشتوية، وهو ما اتفقت معه هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة، وتتمثل الأعراض في التالي:

- التهابات الحلق.

- السعال.

- العطس.

- ضيق في التنفس.

وأوضح «الحداد»، أنها أعراض ثابتة يبدأ بها أي فيروس من فيروسات الشتاء، على أنه توجد بعض الأعراض الأخرى تختلف باختلاف الفيروسات تكون زائدة تتمثل في بعض الفروق البسيطة من ارتفاع درجات الحرارة أو آلام العضلات أو سيلان الأنف أو الإصابة بالصداع الحاد.

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الوقاية من فيروسات الشتاء

وقدّم «الحداد»، أن الوقاية من فيروسات الشتاء، تتمثل في التالي:

- تناول اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا.

- الاعتماد على نظام غذائي صحي.

- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

- الابتعاد عن المصابين، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية معهم.

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة.

- غسل اليدين باستمرار.

- الراحة التامة للطفل خلال الإصابة حتى يتمكن من الشفاء بسهولة واستعادة مناعته.

وأوضح أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الوقاية من فيروسات الشتاء بالنسبة للأطفال ضرورية، إذ أنهم ضعيفي المناعة: «التعرض لأشعة الشمس لفترات كافية، تناول انخفاض فيتامين «د» المسؤول عن مناعة الجسم، وجود بيئة مناسبة للوقاية من الأمراض لعدم ظهور الفيروسات ونشاطها على الأطفال»، مشددًا على ضرورة التوجه إلى الطبيب للاستشارة وعلاج الحالة الصحية للطفل.