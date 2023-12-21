روشتة لريجيم سريع دون اصفرار وجه أو إرهاق.. «هتخسي وتحافظي على صحتك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

زيادة الوزن مشكلة تواجه بعض الفتيات، ما يدفعهن لاتباع نظام غذائي مكثف لإنقاص الوزن، وأحيانًا يتعرضن لعلامات الإرهاق ويكن عُرضة للإغماء واصفرار وبهتان الوجه، وتلجأ الأغلبية لاتباع الريجيم السريع، وهو يساعد في التخلص من الوزن الزائد، لكن يضيع معه تنسيق القوام الناتج عن خسارة الوزن.

طبيب تغذية يقدم روشتة الريجيم الصحي

ولفقدان الوزن بصحة وشكل متناسق، قدم الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«هن»، روشتة الرشاقة الصحية، موضحا أنه من الضروري أن يعتمد الريجيم على البروتينات والخضراوات والسلطة والفاكهة، مع الحصول على نسبة قليلة من النشويات، على أن تكون البروتينات معظمها من المأكولات البحرية مثل السمك والسبيط والجمبري.

تلك العناصر بحسب الحوفي تحافظ على الشعر طويلا، وتمنع التساقط والتقليل من جودته، وهو واحد من الأعراض الجانبية التي تحدث بعد عمل الريجيم.

يأتي هذا بالإضافة إلى تناول كمية كبيرة من الخضراوات وخاصًة الورقية، ومن الضروري وجود طبق السلطة المعزز بالليمون، كما يفضل تناول فاكهة الجوافة والتفاح والبطيخ البرتقال والرمان، أما عن النشويات المفضلة فيمكن تناول خبز الحبة الكاملة والبطاطا، حيث إنها غنية بالألياف المساعدة بنقصان الوزن بالإضافة لفضلها بنضارة البشرة ومد الجسم بالعديد من الفيتامينات.

ونصح طبيب التغذية بتقسيم الوجبات لـ3 رئيسية، تحتوي الوجبة فيه على نسبة 60% نشويات، و40% موزعة بين البروتين والدهون الصحية، بالإضافة وجبتين خفيفتين بين الوجبات الرئيسية، حيث يفضل تناول 50 جراما من المكسرات الغير مملحة، مثل اللوز وعين الجمل بين وجبتي الإفطار والغداء.

200 سعر حراري للفرد صاحب النشاط العالي و1500 للنشاط القليل

وأكمل حديثه مؤكدا أنه من الضروري الاشتراك بإحدى الصالات الرياضية، أو اللجوء للمشي السريع يوميًا نص ساعة، كما يُفضل ممارسة رياضة السباحة، وذلك من أول يوم فى الريجيم لشد عضلات الجسم والجلد، فمن المتعارف عليه طبيًا، أن خسارة كل واحد كيلو جرام وزن يوازي ثلاث كيلو تحسن في الشكل لتغيير مقاسات الوسط والأرداف والذراعين سريعًا، على أن يكون للفرد صاحب النشاط العالي 2000 سعر حراري في اليوم، و1500 سعر حراري لصاحب النشاط القليل.

وشدد على ضرورة شرب الماء بكمية وفيرة تتراوح من 2 إلى 3 لترات يوميًا، والحفاظ على نوم فترة مثالية تتراوح من 6 إلى 8 ساعات، مع الابتعاد عن بذل المجهود الزائد، كما حذر من تناول الأغذية المصنعة والمياه الغازية، ونصح بالابتعاد عن السكر الأبيض والاعتماد على سكر الفاكهة.