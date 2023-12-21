هنا الزاهد تتألق بالأسود في حفل خطوبة محمد فرج ولينا الطهطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورا لها خلال حضورها حفل خطوبة البلوجر محمد فرج، والمذيعة لينا الطهطاوي، وذلك عبر خاصية "استوري" بصفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".

وأطلت هنا بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا قصيراً فوق الركبة باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

واحتفل البلوجر محمد فرج والمذيعة لينا الطهطاوي بخطوبتهما، مساء أمس الأربعاء، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء، بعد أيام قليلة، من إعلان ارتباطهما في لبنان. اضغط هنا