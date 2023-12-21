لايف ستايل

هنا الزاهد تتألق بالأسود في حفل خطوبة محمد فرج ولينا الطهطاوي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورا لها خلال حضورها حفل خطوبة البلوجر محمد فرج، والمذيعة لينا الطهطاوي، وذلك عبر خاصية "استوري" بصفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".

وأطلت هنا بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا قصيراً فوق الركبة باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

واحتفل البلوجر محمد فرج والمذيعة لينا الطهطاوي بخطوبتهما، مساء أمس الأربعاء، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء، بعد أيام قليلة، من إعلان ارتباطهما في لبنان. اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا