طبيبة تقدم وجبة إفطار سحرية تساعدك على إنقاص 5 كيلو جرامات في الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يسعى كثير من الأشخاص إلى إنقاص الوزن الزائد، ويلجأون إلى العديد من الطرق المختلفة، مثل اتباع الحميات الغذائية أو ممارسة الرياضة، ومع ذلك، البعض يجدون صعوبة في الالتزام بهذه الطرق، أو لا يحققون النتائج المرجوة منها.

وقدمت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة دينا سالم، وجبة إفطار سحرية يمكن أن تساعد على تحقيق هذه الأهداف، وذلك عبر مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وتتكون هذه الوجبة من:

- قطع بطاطس مسلوقة.

- بيض.

- ملح.

- فلفل.

- حبة البركة.

طريقة التحضير:

1. أحضري مقلاة على نار هادئة، قطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

2. وفي إناء آخر، ضعي البيض، والملح، والفلفل الأسود، ثم قلبي هذه المكونات جيدًا.

3. اتركي البطاطس على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى تنضج.

4. ثم أضيفي خليط البيض وحبة البركة إلى المقلاة، مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متجانسًا وتشكل كرة متماسكة.

5. وبذلك، تصبح الوصفة جاهزة للتناول على وجبة الفطور.

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