القهوة بدون سكر.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة

القهوة هي أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم، ويفضلها الكثير من الناس لمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية المحتملة.

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يقول من خلال تصريح خاص لمصراوي، فإن القهوة التي تحتوي على السكر يمكن أن تكون ضارة بالصحة، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

فوائد القهوة بدون سكر

تتعدد فوائد القهوة بدون سكر، ومنها:

تحسين التركيز واليقظة

الكافيين الموجود في القهوة يساعد على تحسين التركيز واليقظة، مما يجعلها مشروبًا مثاليًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى البقاء نشيطين طوال اليوم.

تحسين المزاج

الكافيين الموجود في القهوة يساعد أيضًا على تحسين المزاج، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

زيادة الطاقة

الكافيين الموجود في القهوة يساعد على زيادة الطاقة، مما يجعلها مشروبًا مثاليًا للأشخاص الذين يشعرون بالتعب أو الخمول.

تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض

قد تساعد القهوة بدون سكر في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل مرض السكري من النوع الثاني ومرض باركنسون ومرض الزهايمر.

آثار جانبية محتملة للقهوة بدون سكر

على الرغم من فوائد القهوة بدون سكر، إلا أنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية، ومنها:

الأرق والقلق

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى الأرق والقلق، خاصةً إذا تناول في وقت متأخر من اليوم.

العصبية

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى العصبية، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون اضطرابات القلق.

اضطراب المعدة

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى اضطراب المعدة، مثل الغثيان والقيء.

الصداع

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى الصداع، خاصةً عند الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول القهوة فجأة.

نصائح طبية

القهوة بدون سكر من المشروبات الصحية التي يمكن تناولها يوميًا، ولكن يجب الانتباه إلى عدم الإفراط في تناولها، حيث قد يؤدي ذلك إلى بعض الآثار الجانبية.

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