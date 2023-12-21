منها القرح وتساقط الشعر.. طبيبة توضح أهمية الزنك للجسم وأعراض نقصه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند سامي

يُعد الزنك عنصرًا ضروريًا للمناعة، وحدوث نقص فيه يمكن أن يجعل الشخص عرضة للأمراض، ولذا فإن إتباع نظام غذائي متنوع يمكن الجسم من الحصول على ما يكفيه من الزنك.

وقالت د. إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة بنها، إن الزنك من المعادن الهامة للمناعة بشكل عام، وبالتالي فهو مهم لصحة البشرة والشعر والجسم، ويدخل في تركيب العديد من الإنزيمات المتواجدة في الجسم، وبالإضافة لذلك يساهم في العديد من العمليات الحيوية الخاصة بالتفاعلات الأيضية.

أوضحت "سند" في تصريح لـ"الخليج 365"، أن احتياج الجسم للزنك يوميا يكون قليلا وهو متواجد في العديد من الأطعمة، ويتم الاستفادة منه من خلال الوجبات المتوازنة في النظام الغذائي اليومي الصحيح، وفي هذه الحالة لا يعاني الشخص من نقص الزنك في الجسم.

وأشارت أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أن نقص الزنك يأتي لأسباب منها قد يكون وراثيا، أو بسبب مشاكل في البنكرياس، أو في الأمعاء، حيث لا يكون الجسم قادرا على امتصاص الغذاء بالشكل الكافي الصحيح، وبالتالي يحدث نقص في الزنك.

ولفتت إلى أنه إذا حدث نقص في الزنك يحدث خلل في العديد من وظائف الجسم، ومن أهمها مناعة الجسم، ويتعرض هذا النوع من المرضى لإصابات عديدة وخصوصًا الإصابات الفيروسية لأن الزنك يدخل في تركيب العديد من الإنزيمات الخاصة بتفاعلات مختلفة وهي التفاعلات الأيضية في الجسم.

أوضحت أن الزنك هام لنضارة البشرة وجمالها وهو مضاد لأكسدة، وأيضا هام لالتئام الجروح لأنه يساعد على انقسام الخلايا بشكل طبيعي.

أعراض نقص الزنك

وذكرت د. إيمان سند، أن أعراض نقص الزنك على البشرة هي فقدان لمعان ونضارة البشرة، بالإضافة لذلك يحدث للمريض قرح حول فتحات الجسم المختلفة والأطراف، وعادة ما يعاني الشخص من إسهال لا يستجيب للعلاج وأيضا خلل مناعي.

وواصلت أن أعراض نقص الزنك للشعر هي حدوث التساقط والتقصف وضعف الشعر وعدم تماسكه مع فروة الرأس، بالإضافة لذلك يكون لون الشعر فاتحا لأنه غير قادر على تكوين الصبغة الطبيعية.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. هذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم قبل النوم مباشرة

صدمة ورعب.. لن تتوقع ما وجدته عائلة أمريكية في شجرة عيد الميلاد

إذا شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب بانتفاخ في القولون

امرأة تثير الجدل بتبنيها صديقتها.. كيف حدث ذلك؟

رجل يستأجر سائق لقتل زوجته- والسبب مفاجأة صادمة