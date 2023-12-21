تمنع أمراض القلب والسكري.. فاكهة صحية بفوائد مذهلة تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الفواكه هي جزء مهم من نظام غذائي صحي فهي مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف كما أنها توفر مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض.

حازم علي يكشف في هذًا المقال عن فاكهة صحية بفوائد مذهلة وهي الفراولة.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية بأن الفراولة غنية بمضادات الأكسدة، وخاصةً فيتامين سي والفلافونويدز. تساعد مضادات الأكسدة في حماية الجسم من تلف الخلايا، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.

وتابع من خلال تصريح خاص لمصراوي، فإن الفراولة مصدر جيد للألياف الألياف تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك وأمراض القلب والسكري.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية للفراولة:

تساعد على حماية القلب

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الفواكه والخضروات، بما في ذلك الفراولة، لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب.

تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم

قد تساعد الفراولة في تنظيم نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

تساعد على الوقاية من السرطان

وجدت الدراسات أن الفراولة قد تساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الثدي.

تساعد على صحة البشرة

تحتوي الفراولة على فيتامين سي، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يمنح البشرة قوتها ومرونتها.

تساعد على فقدان الوزن

الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

كيفية تناول الفراولة

الفراولة طازجة لذيذة، ويمكن تناولها بمفردها أو إضافتها إلى السلطات والحلويات. يمكن أيضًا تجميد الفراولة أو تجفيفها لتناولها في وقت لاحق.

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