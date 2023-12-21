بسبب تأخر التشخيص.. استئصال القولون لرجل مصاب بالتهاب الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نصح الأطباء من أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء (IBD) يجب عليهم سرعة التشخيص لتلقي العلاج في الوقت المناسب.

ويصف المصطلح مجموعة من الحالات التي تسبب أعراضًا منهكة مثل آلام البطن الشديدة والإسهال، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويعد مرض كرون والتهاب القولون التقرحي من الأنواع الرئيسية، على الرغم من أن تشخيص إصابة المرضى بمرض التهاب الأمعاء غير المحدد.

وتسبب أمراض الأمعاء أعراضًا شديدة، بما في ذلك التعب وآلام المفاصل.

وقال استشاري أمراض الجهاز الهضمي البريطاني آلان لوبو: "إن البعض ينتظر أشهر أو حتى سنوات للخضوع لعمليات المسح والتنظير اللازمة للتشخيص".

وأضاف: "هذا المرض إذا ترك دون علاج يسبب تأثيرات مثل أعراض المفاصل والتعب ومشاكل عاطفية ونفسية أيضا".

لذا يجب أن يؤخذ مرض التهاب الأمعاء على محمل الجد مثل السرطان وأمراض القلب والخرف.

وتسبب تأخر تشخيص رجل بريطاني يدعى" أندروز" لمدة ثمانية أشهر بمرض التهاب الأمعاء في ظهور أعراض غير سارة.

وذهب الرجل البالغ من العمر 34 عامًا إلى الطبيب بشكل متكرر وخضع لاختبارات البراز والدم، لكن قيل له إن كل شيء يبدو طبيعيًا.

وبعد ذلك أجريت تنظيرًا للقولون الذي كشف إنني مصاب بالتهاب القولون التقرحي، لكن في النهاية تمت إزالة القولون،

وخضع لعملية جراحية لإنشاء فغر اللفائفي.

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