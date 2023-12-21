بإطلالة بيضاء.. محمد فرج ولينا الطهطاوي يخطفان الأنظار في خطوبتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

احتفل مساء أمس الأربعاء البلوجر محمد فرج بخطوبته من المذيعة لينا الطهطاوي بعد أيام من إعلان ارتباطهما في لبنان.

ونشر البلوجر محمد فرج عدة صور من حفل الخطوبة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأطلت لينا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

بينما ارتدى محمد، بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميصاً باللون نفسه، وبنطلون وحذاء باللون الأسود.

في مشهد رومانسي مفاجئ، ظهر البلوجر المصري محمد فرج وهو يطلب الزواج من الإعلامية لينا الطهطاوي في أحد الأماكن الساحلية.

كان فرج يجلس على ركبتيه ويمسك بخاتم الزواج، بينما كانت الطهطاوي تقف أمامه، وقد تفاجأت بالطلب.

وقد حظي الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل كبير من متابعيه، الذي هنأ العروسين على خطوبتهما.

وحضر حفل الخطوبة عدد من المشاهير ونجوم الفن، ولعل أبرزهم الفنانة هنا الزاهد، والبلوجر عمرو راضي وزوجته البلوجر هدير النحاس.

وظهرت هنا مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بينما أطل عمرو راضي وزوجته بإطلالة أنيقة، إذا ارتدى جاكيت باللون الأسود ونسق أسفله قميص وبنطلون أبيض.

وتألقت هدير النحاس بجاكيت قصير باللون الأسود، ونسقت أسفله توب وبنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن محمد فراج وخطيبته لينا الطهطاوي.

- محمد فرج، بلوجر ويوتيوبر مصري.

- درس في كلية التجارة.

- من مواليد 1998، أي يبلغ من العمر 25 عاما.

- دخل عالم السوشيال ميديا عندما كان في عمر الـ20.

- تزوج من نوران أحمد ناصر، لكن تم الانفصال بينهما في شهر إبريل الماضي.

- يتابعه 4 مليون متابع على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

- أقيم حفل خطوبته مساء أمس من لينا الطهطاوي، وهي مذيعة مصرية.

- ولدت في 26 نوفمبر 1995.

- تبلغ من العمر 28 عاما.

- والدها طارق الطهطاوي من أكثر الملحنين.

- خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

- بدأت مشوارها المهني من خلال عملها كمراسلة رياضية لعدد من القنوات المصرية.

- تعمل حاليا كمقدمة برنامج على قناة "تايم سبورت".

- في عام 2019، تزوجت من الدكتور رضا الجوهري، رجل الأعمال، لكنها انفصلت عنه مؤخرا.