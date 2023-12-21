"صرصار" يتسبب في انفجار منزل- ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أدى تصرف رجل ياباني كان يحاول قتل صرصار واحد عن غير قصد بتفجير شقته، لأنه استخدم الكثير من المبيدات الحشرية.

وبدأت القصة عندما وجد رجل يبلغ من العمر 54 عاما صرصار داخل شقته في مدينة كوماموتو اليابانية ورش كمية هائلة من المبيدات الحشرية على المنافذ الكهربائية "نقطة اتصال لتشغيل المعدات الكهربائية" محاولة لقتله.

وأدى ذلك إلى حدوث انفجار بعد حوالي دقيقة واحدة تسبب في تفجير نافذة الشرفة، وأصيب الرجل بجروح طفيفة.

ويمكن أن يؤدي رش المبيدات الحشرية على المنافذ الكهربائية إلى إتلافها ومن ثم إصابة الأشخاص، وفق ما أورد موقع "ndtv".

وقال الدكتور فيليب كولر أستاذ علم الحشرات بجامعة فلوريدا: "استخدام البخاخات السائلة في مناطق معينة قد يكون خطيرا للغاية".

وتابع: "تشكل المنافذ الكهربائية أو الأسلاك المكشوفة تهديدا محتملا بحدوث صدمة كهربائية للأشخاص الذين يستخدمون بخاخات مبيدات الآفات ".

في حادثة مماثلة بالولايات المتحدة عام 2017، انتهى الأمر بامرأة من ولاية أوهايو بحرق منزلها بالكامل بعد أن أشعلت حريقا عن طريق الخطأ أثناء محاولتها قتل بق الفراش باستخدام سائل شديد الاشتعال بالقرب من لهب مكشوف.

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