احذر تسخين اللبن أكثر من مرة لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعد الحليب هو أحد أهم المشروبات الأساسية للإنسان، فهو مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، رغم فوائد اللبن العديدة، إلا أن هناك عادة سيئة يفعلها البعض منا دون معرفة أضرار ذلك، وهي تسخين اللبن أكثر من مرة قبل الشرب"

وأشار إلى أن عندما يتم تسخين اللبن قبل الشرب أكثر من مرة تقتل البكتريا النافعة الموجودة باللبن، ويفقد فوائده على صحة الجسم.

وأضاف أن تسخين اللبن أكثر من مرة يمكن أن يصيب بعض الأشخاص بالإسهال والقيء وآلام المعدة، والقيء.

وأوضح أن البكتريا الموجودة في اللبن يمكن عند تسخين أكثر من مرة تصيب المعدة والأمعاء، بالالتهابات.

ونوه على أن الأشخاص الذين يعانون حساسية الحليب يمكن أن تتفاقم لديهم الأعراض نتيجة تسخينه بشكل متكرر.

ونصح بعد تسخين اللبن على النار أكثر من مرة، وعدم تركه لمدة طويلة حتى لا يفقد فوائده.

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