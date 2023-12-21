يوم تقدير الفتاة القصيرة.. 7 أسباب تجعلها أكثر أنوثة وجاذبة للرجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يصادف اليوم الوطني لتقدير الفتاة القصيرة 21 ديسمبر من كل عام، إذ أنه أول أيام الشتاء، وبالتالي أقصر يوم في السنة، وفي عام 2020 سجلت صاحبة الرقم القياسي العالمي الحالي لأقصر امرأة على قيد الحياة هي الهندية جيوتي أمجي، التي تبلغ من العمر 18 عامًا، ويبلغ طولها قدمين فقط، بحسب الموقع الرسمي calendarr.

يوم تقدير البنت القصيرة

«القصيرة نقطة ضعف أغلب الرجال»، هو ما أوضحته دراسة بريطانية أعدها الباحث الهُولندي مارك فوجت، إذ توصل إلى أن المرأة القصيرة القامة، أكثر جاذبية وأنوثة بالنسبة للجنس الآخر، إذ تُعطين للرجل شعورًا بالراحة، بالإضافة إلى أن المرأة قصيرة القامة لا يبدو عمرها الحقيقي، ويتبين فارق كبير بين عمرها هي والرجل.

سر الانجذاب للفتاة القصيرة

أوضحت إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«هُن»، أن التكوين الجُسماني للفتاة القصيرة هو ما يجعل الانجذاب لها أكبر: «لديها مستويات هرمون استروجين أكبر، بسبب التكوين الجُسماني لها، وهذه الصفة التي يبحث عنها الكثير من الرجال».

وأضافت أخصائي الصحة النفسية، أن الأبحاث أظهرت أن المرأة الطويلة أكثر ذكاءً وتمتلك قوة إرادة وأكثر طموحًا: «الرجل يعتني بالمرأة الأقصر منه ويشعر أنها مسؤولة منه، وبرغم ذلك لديها طموح وإرادة قوية ويشعر أنها ودودة للغاية».