جمال شعبان يحذر من علامة في الأذن تُشير لتصلب الشرايين.. مؤشر خطير لا تتجاهله

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشير الكثير من العلامات المتواجدة على البشرة أو الزوائد الجلدية إلى وجود أمراض خطيرة وتدهور الحالة الصحية للفرد، ربما لا تعرف عنها الكثير، أو تعتقد أنها أمر طبيعي إلا إنها قد تكون مؤشرًا خطيرا حال تجاهلها أو عدم معالجتها أو الاهتمام بها بالفحص الطبي الدوري.

علامة في الأذن تشير لتصلب الشرايين

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد القلب السابق من علامة في الأذن تشير لتصلب الشرايين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تحت عنوان «عرف حالة قلبك من ودانك»، أشار جمال شعبان إلى وجود علامة أو بالأحرى تجعيد في طرف الأذن وتسمى Frank’s Sign تشير للإصابة بتصلب الشرايين، أي أن وجود تجعيدة في طرف الأذن ربما تكون علامة على تصلب الشرايين سواء الشرايين التاجية أو شرايين المخ، وذلك حسب أكثر من 60 دراسة».

وعن سبب ارتباط هذه العلامة بالإصابات، أكد عميد القلب السابق، إن الأمر غير معروف حتى الآن، لكن ربما يكون له خلفية وراثية.

علامة في الأذن تشير لتصلب الشرايين

ووفقًا للموقع الرسمي العالمي للمعاهد الوطنية للصحة، فإن علامة فرانك، هي مؤشر مجاني لمرض الشريان التاجي، إذ تم وصف علامة فرانك لأول مرة في عام 1973، ويُفترض أنها مؤشر جلدي لمرض الشريان التاجي، إذ أكد إنه بالرغم من إن علامة فرانك ترتبط بالشيخوخة، لكنها من خلال فحص بدني تشخيصي لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، قد تكون مؤشرًا للإصابة.

أعراض تصلب الشرايين

ووفقًا لموقع webmd الطبي، تختلف أعراض تصلب الشرايين، باختلاف نوع ومكان الشريان، على النحو التالي:

1. الأعراض المتعلقة بالشرايين التاجية

عدم انتظام ضربات القلب

ضربات قلب غير عادية.

ألم أو ضغط في الجزء العلوي من جسمك.

ضيق في التنفس.

2. الأعراض المتعلقة بالشرايين التي تنقل الدم إلى الدماغ

الشعور بخدر أو ضعف في ذراعيك أو ساقيك.

حدوث صعوبة في التحدث.

حدوث تدلي في عضلات الوجه.

شلل.

صداع حاد.

مشاكل في الرؤية.

3. الأعراض المٌتعلقة بشرايين الذراعين والساقين والحوض

ألم في الساق عند المشي.

الشعور بخدر.

4. الأعراض المتعلقة بالشرايين التي تنقل الدم إلى الكلى

ضغط الدم المرتفع.

الفشل الكلوي.

أسباب الإصابة بتصلب الشرايين

الدهون المرتفعة.

ضغط الدم المرتفع.

التهاب المفاصل أو الذئبة.

السمنة.

مرض السكري.

التدخين.