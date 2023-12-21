متلازمة تنهي حياة رضيعة بشكل مفاجىء.. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عثرت أم أسترالية تدعى "أليكس ريد" على طفلتها متوفية بعد استيقاظها من النوم.

فقدت البالغة من العمر 29 عامًا، ابنتها 5 أشهر قبل أسابيع قليلة من عيد ميلادها.

كشفت الأم أن ابنتها توفيت بسبب حالة مدمرة يطلق عليها متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS).

وبعد ما أرضعت أليكس ابنتها في الصباح بعد وقت قصير من استيقاظها من النوم طوال الليل، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

عندما انتهى وقت الرضاعة غفوت الأم وطفلتها لفترة وجيزة وعندما استيقظت وجدتها متوفية.

وبمجرد أن أدركت الأم أنها لا تستطيع إيقاظ ابنتها، اتصلت بالمستشفى فورا.

وقام بات ويليس، والد أليكس، البالغ من العمر 28 عاما بإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول سيارة الإسعاف، لكنها توفيت.

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)، هو الموت غير المتوقع وغير المبرر لطفل سليم خلال السنة الأولى من حياته.

ويحدث هذا عادةً خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل وعادةً أثناء نومه.

مفاجأة.. هذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم قبل النوم مباشرة

صدمة ورعب.. لن تتوقع ما وجدته عائلة أمريكية في شجرة عيد الميلاد

إذا شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب بانتفاخ في القولون

امرأة تثير الجدل بتبنيها صديقتها.. كيف حدث ذلك؟

رجل يستأجر سائق لقتل زوجته- والسبب مفاجأة صادمة