طريقة عمل فطيرة الطاسة على بوتجاز بنصف كوب زيت.. وصفة بأقل تكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فطيرة الطاسة وجبة شهية تقليدية في بعض الثقافات، تتميز بتحضيرها في المقلاة أو الطاسة.

تتكون عادة من عجينة تُحشى بمكونات مثل اللحم أو الجبن أو الخضار، ثم تُطهى على النار في المقلاة حتى تنضج وتتحمر، ويُمكن استخدام أنواع مختلفة من العجائن، لعمل فطيرة الطاسة، وتختلف الحشوات حسب التقاليد والتفضيلات المحلية.

تعتبر فطيرة الطاسة وجبة شعبية لذيذة ومرنة يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو وجبة رئيسية.

طريقة عمل فطيرة الطاسة

يرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل فطيرة الطاسة، أو فطيرة المقلاة، هي وصفة تقليدية رائعة ولا تكلفك الكثير من المال أو المجهود، وإليك طريقة تحضيرها:

مقادير فطيرة الطاسة

2 كوب دقيق

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب ماء دافئ

ملح حسب الذوق

طريقة عمل فطيرة الطاسة:

- في وعاء، اخلطي الدقيق والملح معًا.

- أضيفي الزيت وامزجه جيداً حتى تحصل على فتات.

- ببطء، أضيفي الماء الدافئ تدريجياً وامزج حتى تتكون عجينة طرية.

- اتركي العجينة ترتاح لمدة 15-20 دقيقة.

- سخّني مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

-قسّم العجينة إلى كرات صغيرة وافرد كل كرة باليد لتصبح دائرية.

- ضعي الدائرة في المقلاة واتركيها تتحمر من الجهتين.

- بمجرد أن تنضج وتحمر، انقلي الفطيرة على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

- من الممكن ملء فطائر الطاسة بالحشوات التي تحبها، مثل اللحم، أو الجبن، أو الخضار المفضلة لديك.

- استمتعي بتحضير فطائر الطاسة وتناولها وهي ساخنة.