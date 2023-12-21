5 أطعمة تجنبي وضعها في الثلاجة.. مفاجأة لا تخطر على بالك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحافظ الثلاجة على المأكولات وتحميها من التلف أو انتهاء صلاحيتها، لكن مؤخراً كشفت دراسة أجراها باحثون في علم التغذية ونشرها موقع «هيلث لاين» البريطاني، أن هناك أطعمة شهيرة لا يجب وضعها في الثلاجة.

ماذا يحدث إذا وضعت الخبز والطماطم في الثلاجة؟

تعتبر الطماطم، من الخضروات سريعة التلف وتفقد صلاحيتها إذا لم يتم حفظها في مكان بارد، لذلك تلجأ ربات البيوت إلى تخزينها في الثلاجة وهو ما يفقدها طعمها، والملمس الخارجي لها، لذلك تجنبي وضعها ويمكن تركها في درجة حرارة عادية.

ماذا يحدث للخبز في الثلاجة؟

على عكس المٌنتشر بين ملايين الناس ممن يٌخزنون الخبز في الثلاجة وخاصة الفريزر، فإنه من الخطأ تماماً الاحتفاظ به في ثلاجتك، لأنها تٌسرع من جفافه وعند تسخينه يعود مرة أخرى ليصبح جافاً.

أطعمة لن تتوقع أن مكانها ليس الثلاجة:

يعتبر الموز من الأكلات التي لا يجب وضعها في الثلاجة، لأنه يحتوي على عناصر من الممكن أن تفقد فوائدها بوضعها في الثلاجة، لذا يفضل وضع الموز في درجة الحرارة العادية خبر حتى ينضج.

العسل

لا يجب الاحتفاظ بالعسل في الثلاجة، لأن السكر سيتبلور، ويفقده سيولته المُميزة ويجب الاحتفاظ به عن طريق إبقاء العسل مُحكم الغلق في درجة حرارة الغرفة.

المخللات

من الخطأ الشائع وضع المخللات في الثلاجة، فهي غنية بالمواد الحافظة التي ستقوم بمُهمة الحفاظ عليهم لمدة طويلة خارج الثلاجة.