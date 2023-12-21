"علامات تظهر في الليل".. تشير إلى إصابتك بمرض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

النوم عاملاً حيويًا في صحتنا ورفاهيتنا بشكل عام، قد يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى الإرهاق وعدم القدرة على العمل بشكل صحيح.

وإذا استمر الأرق لفترة من الوقت فمن المعروف أنه يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل مرض السكري والسكتة الدماغية، ويجعلنا أكثر عرضة لزيادة الوزن والمعاناة من الاكتئاب، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لا يؤثر نومنا على صحتنا فحسب، بل يمكن أن يكون مؤشرًا أنك تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، على سبيل المثال.

لكنه قد يشير أيضًا إلى "مرض القلب"، ومع ذلك، فإن هذه العلامات قد تكون "دقيقة"، لكن المؤشر الرئيسي الذي يجب البحث عنه هو صعوبة النوم.

ويمكن لأمراض القلب أن تؤثر على قدرتك على النوم بطرق خفية.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني (CHF) غالبًا ما يجدون صعوبة في النوم أو البقاء نائمين، وهذا بسبب ضيق التنفس، ويمكن أن تتفاقم هذه الأعراض عند الاستلقاء للنوم.

كما إن ضيق التنفس هذا غالبًا ما يصبح أسوأ عند الاستلقاء.

بالإضافة إلى إن الدم في ساقيك يتدفق مرة أخرى إلى القلب، وهذا يمكن أن يجلب للقلب كمية من الدم أكثر مما يستطيع ضخه.

المصطلحات الطبية لهذه المشاكل هي ضيق التنفس عند الاستلقاء وضيق التنفس الليلي الانتيابي والاستيقاظ من النوم والشعور بضيق في التنفس.

إذا واجهت هذه الأعراض، فقد تشعر وكأنك تعاني من الأرق، مما يؤدي إلى إغفال السبب الجذري.

ومع ذلك، فإن معظم حالات الأرق مرتبطة بعوامل يمكن العمل عليها أو تغييرها، وتشمل هذه التوتر، والقلق أو الاكتئاب، والضوضاء، والغرفة شديدة الحرارة أو البرودة.

يمكن أيضًا ربط الأرق بالكحول أو الكافيين أو النيكوتين أو المخدرات الترفيهية مثل الكوكايين أو الإكستاسي.

كما إن معرفة إصابتك بمرض في القلب قد يؤدي بدوره إلى الأرق، وهذا القلق يمكن أن يجعل النوم ليلاً صعبًا للغاية، وبمرور الوقت، تتطور مشكلة النوم هذه إلى أرق مزمن.

وتشمل العلامات الأخرى لأمراض القلب ألم في الصدر وضيق التنفس.

إذا كنت تعاني من نوبة قلبية فمن الممكن أن تعاني من:

ألم ينتقل من الصدر إلى ذراعيك أو فكك أو رقبتك أو ظهرك أو معدتك.

الدوار.

التعرق.

غثيان.

ضيق التنفس.

مفاجأة.. هذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم قبل النوم مباشرة

صدمة ورعب.. لن تتوقع ما وجدته عائلة أمريكية في شجرة عيد الميلاد

إذا شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب بانتفاخ في القولون

امرأة تثير الجدل بتبنيها صديقتها.. كيف حدث ذلك؟

رجل يستأجر سائق لقتل زوجته- والسبب مفاجأة صادمة