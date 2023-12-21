"سفر وزواج".. حظ وافر لمواليد 4 أبراج في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع قدوم العام الجديد، يبحث كثيرون عن حظوظهم وتوقعات الأبراج لهم خلال السنة الجديدة.

في هذا التقرير نرصد لكم أبراج لديها حظ وافر في السفر والزواج خلال عام 2024، وفق ما ذكرت خبيرة الأبراج والتاروت إيمان خير في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365".

كشفت إيمان عن الأبراج التي لديها حظ وافر فى الزواج والسفر خلال عام ٢٠٢٤ وهما: الأسد والقوس والحوت والميزان.

وتابعت: "أصحاب برج الميزان لديهم سفر إلى الخارج".

وأضافت خبيرة الأبراج: "مواليد الأسد والقوس يقعون في الحب بشكل مفاجىء والزواج سريعا".

وأوضحت إيمان: "مواليد برج الحوت يسافرون لقضاء شهر العسل خارج البلاد".

اختتمت: "فصل الصيف تكون متميزة ومليئة بالسفر والحظ السعيد والزواج والعلاقات المستقرة والقوية لمواليد هذه الأبراج".

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