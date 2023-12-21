زواج صاحبة أشهر حملة لمكافحة الختان قبل 21 سنة.. كيف أصبحت ملامحها؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح طُفولية استطاعت أن تُعبر مي صالح عن كل مشهد قدمته في أكبر حملة لمكافحة الختان قبل 21 عاما، «لا لختان البنات.. لا للزواج المُبكر.. لا لزواج القاصرات» جمُل مُقتضبة أوصلت رسالة في واحدة من أشهر الإعلانات كانت بطلته «مي» التي ظل الجيل الماضي يحفظ ملامحها جيدًا، قبل أن تطل عليه مُجددًا في أغنية وطنية مع الفنان هيثم شاكر، وهي ترتدي علم مصر.

زواج صاحبة أشهر حملة إعلانية للفتيات: «كيف أصبحت ملامحها» فيديو

وفاجأت خبيرة التجميل، ريم إبراهيم، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو لـ مي صالح، التي عرفها الجمهور في 2002 وهي طفلة، إلا إنها احتفلت بزفافها مؤخرًا.

وشاركت خبيرة التجميل، فيديو للطفلة اليوم بعدما تبدلت ملامحها وأصبحت عروس.

من هي «مي» صاحبة أشهر حملة إعلانية للفتيات؟

نرصد معلومات عن «مي» صاحبة أشهر حملة إعلانية للفتيات، بعد 21عامًا، وفقًا لحديثها لـ «هُن» من قبل.

- شاركت في أكبر حملة لمكافحة الختان وهي في عمرها الخامس.

- اختارها المخرج شريف صبري، وقام بعمل عقد معها لمدة 7 سنوات.

- شاركت في كليب «ارمي حمولك عليا» مع الفنان هيثم شاكر.

- شاركت في إعلانات لمدن وعقارات فيما بعد.

- درست بكلية الحقوق.

- تحلم بتقديم حملات توعوية خاصة بالبنات والسيدات والأطفال.