الامارات | «وداعاً جوليا» السوداني يبيع 20 ألف تذكرة في 21 مدينة فرنسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق الفيلم السوداني «وداعاً جوليا»، للمخرج محمد كردفاني، بقوة في قاعات العرض في أكثر من بلد، حيث يعرض الفيلم في 84 دار سينما في دول الخليج (34 في السعودية، و27 في الإمارات، وثمان في عُمان، وخمس في البحرين، وست في قطر، وأربع في الكويت). وفي فرنسا ارتفع عدد السينمات التي تعرض الفيلم إلى 67 شاشة، بعد أن نجح في بيع أكثر من 20 ألف تذكرة في 21 مدينة، بينما يُعرض في دور العرض المصرية للأسبوع الثامن على التوالي، بعد أن سجل منذ أسبوعه الثاني، أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية، إيمان يوسف، وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة، سيران رياك، ويشارك في بطولته الممثل نزار جمعة، وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيراً للنوايا الحسنة.