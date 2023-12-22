فاكهة غير متوقعة تٌطيل العمر وتحمي من الزهايمر.. ما هي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحمل الفواكه العديد من الفوائد غير المتوقعة، فالأمر لا يتوقف على المذاق المٌميز أو الشكل واللون المُبهج، فلكل فاكهة العديد من الفوائد الغنية للجسم والشعر والبشرة والصحة العامة.

وتدخل الكثير من الفواكه في الأنظمة الغذائية المتعددة والحميات المختلفة لحماية الصحة من العديد من الأمراض المختلفة، كالتهاب المفاصل، وتقوية المناعة، والحماية من الخلايا الضارة، وعلاج الأرق وغيرها الكثير.

فاكهة غير متوقعة تحمي من الزهايمر وتعالج التهاب المفاصل.. ما هي؟

وسلط موقع «ويل آند جود» الضوء على واحدة من الفواكه، التي تحمي من العديد من الأمراض، واصفًا بأنها فاكهة تُطيل العمر، إذ من شأنها تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض التي تؤدي بصحة صاحبها.

ووفقًا لما ذكره «سكاي نيوز» نقلًا عن المصدر، فإن تناول الموز بشكل يومي ومستمر، يعد واحد من أبسط الحلول التي تُعزز الصحة وتحمي من الأمراض، إذ يعد من الفواكه الغنية بمادة «الفلافونويد» ، وهو نوع محدد من مضادات الأكسدة، الذي يحمي من الالتهاب المُزمن المرتبط ببعض الأمراض بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الزهايمر وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

كيف يعزز الموز الصحة العامة؟

الموز واحدا من الفواكه الغنية بالألياف القابلة للذوبان، إذ يحتوي على نحو 3.5 جرامات، التي تعزز صحة القلب وتخفض من مستويات الكولسترول، فضلًا عن توازن نسبة السكر في الدم، وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي وتغذية الأمعاء.

ليست هذه الأمور فقط، فالموز معروف بكونه فاكهة غنية بعنصر البوتاسيوم، الذي يُساهم في ارتفاع كثافة المعادن في العظام، وتعزيز وظائف الكلى، وبناء وتقوية العضلات.

قال الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية لـ«هُن» إن الموز من الفواكه الغنية بالبُوتاسيوم، والمعادن والفيتامينات الصحية ومُضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض الخطيرة التي تهدد الصحة.