الورود الصفراء.. رمز الموت في هذه البلد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - تعد الورود هدية رائعة للتعبير عن الحب والعاطفة في العديد من الثقافات حول العالم ومع ذلك، فإن اللون الأصفر يرمز إلى الموت في الثقافة المكسيكية، لذا فإن إهداء الورود الصفراء في المكسيك قد يكون غير مناسب.

يرجع السبب في ارتباط اللون الأصفر بالموت في الثقافة المكسيكية إلى ارتباطه بيوم الموتى، وهو عطلة وطنية يتم الاحتفال بها في 1 و 2 نوفمبر. في هذا اليوم، يجتمع الأصدقاء والعائلة لتذكر أحبائهم المتوفين، ويقدمون لهم الهدايا والطعام والزهور، حسب ما ذكر موقع برايت سايد.

الورود الصفراء هي واحدة من الزهور الأكثر شيوعًا التي يتم تقديمها في يوم الموتى، إذ يرمز لونها إلى الشمس التي تضيء طريق الموتى إلى العالم الآخر.

لذا يتم تجنب إهداء الورود الصفراء، واستبدالها بالوردة الحمراء التقليدية، والتي ترمز إلى الحب والعاطفة، أو الوردة البيضاء التي ترمز إلى النقاء، أو الوردة الوردية التي ترمز إلى الرومانسية.

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