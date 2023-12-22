القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبحث المسلمون عادًة على سُنن النبي للاقتداء به، وأفضل الأعمال للقيام بها يوم الجمعة، لاغتنام فرصة هذا اليوم، إذ يعد من الأيام المباركة وبه ساعة استجابة، يأمل المسلمون الفوز بها دومًا، رافعين أيديهم متوجهين بالذكر والأدعية.

صيغة ذِكر رددها عند الاستيقاظ من النوم.. تغفر لك الذنوب

ويبحث العديد عن الأدعية الدينية وصيغ الأذكار التي رددها النبي عليه الصلاة والسلام، لما فيها من آثر عظيم، للاقتداء بها وترديدها، ويعد البحث عن صيغ الأدعية والأذكار التي تغفر الذنوب واحدة من أكثر ما يبحث عنه المسلمون.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدن إن الأذكار من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد المسلم إلى الله تعالى، والتي حرص النبي صلى الله عليه وسلم، على ذكرها دومًا.

وأشارت «الإفتاء» إلى ذِكر كان النبي صلى الله عليه وسلم، يٌردده عند الاستيقاظ من النوم، يكون سببا لأن يغفر لله عزوجل الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر.

واستندت دار الإفتاء لما أنه ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ رَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ رُوحَهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.

ما هي أفضل الأعمال يوم الجمعة؟

كانت دار الإفتاء، نوهت إلى أفضل الأعمال يوم الجمعة، التي جاءت على النحو التالي:

- الغُسل

- لبس أحسن الثياب، والأبيض أفضلها

- التعطر

- التبكير لصلاة الجمعة

- كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- قراءة سورة الكهف