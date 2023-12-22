ظاهرة جوية في طقس اليوم.. كيف تؤثر على الأطفال؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تخاف بعض الأمهات في هذه الأيام من تأثير بعض الظواهر، خاصة مع انتشار الفيروسات في فصل الشتاء مثل فيروس كورونا، الأمر الذي يدفع الكثير من الأمهات لمتابعة أحوال الطقس بشكل دوري بهدف وقاية أطفالهن من مشكلات الجو.

ظاهرة جوية تسيطر على سماء مصر

ووفقا لما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية، لا يزال الغطاء السحابي يسيطر على سماء مصر، إذ تتكاثر السحب وهي ما تحجب أشعة الشمس ما يزيد الإحساس بالبرودة بشكل كبير.

طبيب يحذر من خروج الأطفال

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة من خروج الأطفال وقت انخفاض درجات الحرارة، إذ تعد الأجواء مهيأة لالتقاط الأطفال الفيروسات والإصابة بنزلات البرد، وهو ما يتطلب عناية فائقة من الأمهات بأطفالهن.

نصائح للحفاظ على صحة الأطفال

برودة الجو يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال، إليك بعض النصائح للحفاظ على صحة الأطفال خلال الطقس البارد.

اللباس الدافئ:

ارتداء الملابس الدافئة والمناسبة للطقس البارد، مثل السترات والجوارب الصوفية والقبعات والقفازات.

التغذية الصحية:

تناول الطعام الصحي والمغذي يساهم في تعزيز جهاز المناعة، من خلال الحرص على تناول الخضروات والفواكه والمشروبات الساخنة.

الوقاية من الأمراض:

غسل اليدين بانتظام للوقاية من العدوى، وتجنب الاقتراب من الأشخاص المرضى، وتحفيز الأطفال على تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال.

الرعاية الجيدة:

تأكد من توفير بيئة دافئة ومريحة في المنزل، والتأكد من أن الأطفال يشربون كمية كافية من السوائل.

النوم الجيد:

تأكد من أن الأطفال يحصلون على كمية كافية من النوم. النوم الجيد يعزز الجهاز المناعي ويساعد على مقاومة الأمراض.

الرعاية الصحية:

في حالة ظهور أي علامات على الإصابة بالمرض، مثل الحمى أو السعال الشديد أو الاحتقان، يجب مراجعة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

الاهتمام بالصحة والراحة خلال فصل الشتاء يساهم في الحفاظ على صحة الأطفال ويقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض الموسمية.