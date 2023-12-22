مشروع زراعة الطماطم في البيت.. اعرفي طريقة تنفيذه في منزلك بسهولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشروع زراعة الطماطم في المنزل يحقق الاكتفاء الذاتي، إذ تعد الطماطم من العناصر الأساسية في المطبخ المصري، كونها أحد أهم المكونات التي تدخل في جميع الأطعمة، ويمكن لربات المنزل زراعتها كمشروع جديد يوفر دخلاً جيداً، ويقدم «هُن» خطوات سهلة لزراعة الطماطم في المنزل.

مشروع زراعة الطماطم

أوضح أحمد محمد، المهندس الزراعي، في حديثه لـ«هُن»، أن زراعة الطماطم مربحة وتحقق الاكتفاء الذاتي، ولكنها تتطلب تخطيطًا وتنفيذًا، وأن زراعتها في المنزل أمر سهل، ويجب تحضير تربة جيدة له، فهو من المشروعات الناجحة:

- تصلح زراعة الطماطم في البلكونات أو على أسطح المنازل أو مكان رطب لتهوية التربة.

- الحاوية التي يتم الزراعة فيها تكون من الجرادل أو الصوب الزراعية أو الحاويات البلاستيكية المناسبة للتربة الطينية.

- يتم وضع السماد العضوي أو التربة الطينية من محلات الشتلات الزراعية أو السباخ المتخلل.

خطوات مشروع زراعة الطماطم

وأضاف خطوات زراعة الطماطم في المنزل، وتتم من خلال التالي:

- وضع تربة طينية جيدة بداخل الجردل.

- وضع جذور من الطماطم في التربة.

- ترك مسافة 2.5 سم مسافة بين قمة الجردل وسطح التربة.

- وضع الجردل في الهواء، إذ يساعد على نمو أسرع للجذور.

- شراء الأسمدة ووضعها بداخل التربة.

- تغيير الماء بشكل منتظم لتجنب حدوث العفن، مع مراعاة عدم الإكثار من عملية الري حتى لا يؤدي لموت النباتات.

- عندما تظهر نبتات الطماطم يجب سقيها مرة أخرى.

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كم تستغرق مدة زراعة الطماطم؟

وأوضح أن مدة نمو الطماطم تتوقف على طريقة الري الجيدة، إذ أوضح: «من ثلاثة لأربع شهور»، ويعتمد على عدد من العوامل:

- درجة الحرارة.

- انتظام عملية الري.

- عدم وجود أي من الأمراض التي تصيب التربة من خلال إعداده بالخطوات السابقة.

الخطوة الأهم هي الترويج والتسويق للمنتج من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أو بين الأقارب والأصدقاء، والاتفاق مع المصانع والمحلات.

نجاح مشروع زراعة الطماطم

حسب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، فإن نجاح مشروع زراعة الطماطم له العديد من الفوائد الهائلة إذ أن تكاليف زراعته منخفضة نسبيًا، مما يجعله خيارًا جذابًا لربات المنزل، وهو ما أوضحته سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي، خلال حديثها، لـ«هُن»، إذ أوضحت أنه من المشروعات المربحة، لكن يجب الانتباه لرعايته، والاستشارة الطبية ضرورية.

وأضافت عبد المطلب أنه يُمكن تنفيذه بشكل بسيط من المنزل، وسيعود الربح بالضعف مع شراء الأدوات البسيطة لنظافته: «المشروع بيحقق اكتفاء ذاتي، بس لازم الاهتمام بالنظافة وري الطماطم بكمية من المياه مناسبة، حتى لا يتم انبعاث غاز الإيثيلين وانتشاره الذي قد يفسد الطماطم»، كما أنه يكون مكسبه من 50 إلى 80 ألف جنيه في الشهر، إذ تم بالخطوات السابقة، لمراعاة عدم الخطأ.